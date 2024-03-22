Türkiye eve kadar fiberde Avrupa’da zirveye oynuyor

Fikret ÇENGEL

Türkiye’nin fiber alanındaki çalışmaları Avrupa’da başarıyı da beraberinde getirdi. Fiber bağlantı alanında Avrupa’nın en önemli kuruluşlarından olan FTTH Avrupa Konseyi’nin “FTTH/B Market Panorama in Europe” raporuna göre Türkiye, eve kadar fiberde 18 milyon hane erişimi ile Avrupa’da ikinci sırada yer aldı.

Bir önceki yıla göre İspanya’yı geride bırakarak ikinciliğe yükselen Türkiye, lider Fransa’ya da bir adım daha yaklaşmış oldu. Türkiye aynı raporda FTTH/B abone sayısındaki artışla da Fransa ve İspanya ile birlikte ilk 3 Avrupa ülkesi içinde yer aldı. Türk Telekom’un ‘herkes için yüksek hızda erişilebilir internet’ mottosuyla 81 ilde gerçekleştirdiği fiber altyapı çalışmaları da bu ikincilikte önemli rol üstlendi.

Altyapı yatırımlarını devam ettiren Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğu 2023 yıl sonu itibariyle 437 bin km’ye ulaştı. Avrupa’nın en büyük fiber optik etkinliği olan FTTH Konferansı 19-21 Mart’ta Berlin’de gerçekleşti. Konferansta yer alan Türk Telekom fiber ağlardaki son gelişmeleri ve çalışmalarını paylaştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda lokomotif rol üstlendiklerini vurgulayarak, fiber ağlarda kat ettikleri mesafeye dikkat çekti.

Fiber yatırımlarını her yıl artırarak, sadece kârlı değil karlı bölgelere de ulaştırdıklarını belirten Önal, “Yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz.Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Raporu üçüncü çeyrek verilerine göre 549 bin km’lik toplam fiber ağ uzunluğunun 427 bin km’sini Türk Telekom olarak tek başımıza tesis etmiş durumdayız. 2023 yıl sonu itibariyle fiber ağ uzunluğumuzu 437 bin km’ye çıkardık” dedi.

İspanya’yı geride bıraktı, geleceğe odaklandı

Türkiye’nin fiber altyapı konusunda Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığının altını çizen Önal, FTTH Council Europe’un Eylül 2023 verilerine de değinerek, şunları söyledi: “Rapora göre, eve kadar fiber erişim sayısında 18 milyon hane ile Avrupa’da ikinci ülke konumundayız.

Aynı kurulun bir önceki raporunda üçüncü sırada yer alıyorduk. Bu yılki raporda İspanya’yı arkamızda bıraktık. Bu kısa sürede ikinci sıraya yükselmemiz fiber altyapı konusunda ne kadar kararlı ve istikrarlı bir biçimde çalıştığımızın önemli bir göstergesi. Ayrıca, hem eve kadar fiber erişim artışında hem de abone artışında Avrupa’da ilk 5 ülke arasında yer almamız bizim adımıza gurur verici. İstisnasız herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek bu yolculuğa liderlik etmeyi sürdüreceğiz.” Fiber altyapının 5G ve yarının teknolojileri için vazgeçilmez derecede önemli olduğunu dile getiren Önal, “5G demek fiber demek. Türk Telekom da 5G’ye en hazır operatör olma vizyonu ile yatırımlarını ve çalışmalarını sürdürüyor. 5G teknolojisi gecikme süreçlerinin minimuma inmesini sağlayacak.

Bu da farklı sektörlerde yenilikçi uygulamaları beraberinde getirecek. İletişim teknolojilerinde kullanılan data servisi, veri indirme ve yüklemede hızlarının artması gerçek zamana yakın olacağı için birçok sektöre etki edecek. Türk Telekom da teknoloji birikimini hayatın her alanına yansıtıyor. 5G ve ötesi teknolojilerde de yerli ekosistemi destekleyerek Türkiye Yüzyılı’nda kendine yeten, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma hedefine stratejik adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birçok alana 5G imzası attı

Henüz Türkiye’de 5G’nin hayata girmediğini, ancak Türk Telekom’un bu alanda 5G’ye en hazır operatör olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şöyle devam etti: “Türk Telekom olarak bu anlamda birçok önemli çalışmaya imza attık. Halka açık ilk bireysel 5G deneyimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul Havalimanı'nda başlatıldı. Türkiye’de ilk akıllı fabrika uygulamasını iş ortaklarımızla hayata geçirdik.

Spor alanında ilk canlı 5G maç yayını, sağlık alanında 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi proje hayata geçirildi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 5G destekli kültür sanat projesini yaptık. Türk Telekom’un girişimcileri desteklediği PİLOT programının mezunlarından yerli girişim NaraXR’ın geliştirdiği dünyada ilk olan 5G Haptic (Dokunsal) Eldivenli VR Kukla Tiyatro uygulamasını tanıttık. Teknoloji odaklı öncü çalışmalara imza atarken, bu çözümlerin getirdiği faydalarla ekonomik büyümeye de katkı sunmaya devam edeceğiz."