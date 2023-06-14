Türkiye Metaverse ile 37,5 milyar $ kazanacak

Temelleri 2017 yılında atılan ve o tarihten itibaren kurgusal evrenler inşa eden GoArt Metaverse, sektörün en önemli oyuncularının başında geliyor. GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu, "Metaverse tüketicinin alışveriş deneyimini de iyileştiriyor ve artık üç boyutlu bir dünyaya geçiyoruz” dedi.

Kripto varlıklar oluşturacağız Şirketin hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, “2022 yılını pozitif bir nakit akışı ile tamamladık. 2024 yılında geçen yıla göre 2 kat büyüme hedefliyoruz. Ayrıca müşteri portföyümüzü de yaklaşık olarak 1 milyon kullanıcıya çıkarmayı amaçlıyoruzKripto varlıklarımızı oluşturacağız” şeklinde konuştu.