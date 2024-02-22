Türkiye’de bulut pazarı 1 milyar dolara koşuyor

Dünyada dijital dönüşümün hız kazanması bulut bilişim çözümlerine duyulan ihtiyacı da artırıyor.

2023 yılı itibarıyla yaklaşık 600 milyar dolar olan küresel bulut pazarının büyüklüğünün 2027 yılında yaklaşık 900 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise henüz olgunlaşma aşamasında olan pazarın 500 milyon dolar civarında olduğu, birkaç yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yerli bulut hizmet sağlayıcısı Bulutistan Kurucusu ve CEO’su Begim Başlıgil, 2023 yılını finansal ve operasyonal olarak hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını belirterek, 2023 yılında gelirlerin dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini söyledi. 2023’de Bulutistan alt yapısının node sayısının 5'ten 9'a yükselmesiyle önemli ölçüde büyüdüğünü, bunun da genel bulut kapasitelerini ikiye katladığını ifade eden Başlıgil, ayrıca ICT Bulutu ile geçen yıl Avrupa pazarına giriş yaptıklarına dikkat çekti.

Avrupa pazarındaki genişleme stratejisi kapsamında Almanya’da ICT Cloud GmbH şirketini kurduklarını belirten Başlıgil, yurt dışında Azerbaycan, BAE ve Almanya'da birçok etkinlikte aktif olarak yer aldıklarını ve uluslararası gelirlerin yüzde 200 artış gösterdiğini vurguladı. Bulutistan’ın bir yandan hiper ölçekli firmalar ile yarıştığını diğer yandan her zaman ulaşılabilir özelliğini koruduğunu söyleyen Başlıgil, yurt dışı yatırımlarını artırarak devam edeceklerini ve 2024 yılında 2 yeni node daha açacaklarını dile getirdi.

240 yeni bulut müşterisi kazandı

Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk ise, geçen yıl 240 yeni bulut müşterisi kazanırken, toplam bulut kapasitelerini yüzde 100’ün üzerinde artırdıklarını ifade etti. 2023 yılında cirosal olarak sektörel büyüme oranının ortalama yüzde 260 olduğuna dikkat çeken Gençtürk, eğitimde yüzde 233, enerjide yüzde 167, e-ticarette yüzde 267, finansta yüzde 252, holding sektöründe yüzde 205, perakendede yüzde 327, sağlıkta yüzde 450 ve kamuda ise yüzde 169 ciro büyümesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pazarının yıldızları sağlık, perakende ve finans

Müşteri sayısında ise geçen yıl yüzde 150 artış gösterdiklerini ifade eden Gençtürk, özellikle sağlık, perakende ve finans sektörlerinde artan bulut ihtiyacının bu sektörlerde ekstra ivme kazanmalarını sağladığını vurguladı. Bir Türk şirketi olarak “Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” vizyonu ile sektörlere çözüm sunduklarını belirten Geçtürk, “Bulut çözümleri, iş performansını iyileştirme yeteneği, hibrit ve ihtiyaca yönelik “kullandıkça öde” gibi modellerle de yüksek verimlilik arayışlarına çözüm sunuyor. Veri bütünlüğü ve güvenliğini korumaya yönelik yasal düzenlemeler de pazarın büyümesini destekliyor” diye konuştu.

Bu yıl kamu projelerinde bulut teknojileri öne çıkacak

2024 yılında devletin de en öncelikli konularından biri olan bilişim ve bulut teknolojilerine yatırımın artacağını dile getiren Gökhan Gençtürk, Bulutistan olarak 2024 yılında kamu sektöründe de büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi. Özellikle kamu gibi bilgi güvenliğinin çok önemli olduğu sektörlerde bulut ihtiyacının artacağını söyleyen Gençtürk, “2024’te 350’yi aşan iş ortaklarına yenilerini eklemeye ve 800’ü aşkın şirketin yer aldığı müşteri ağını daha da genişletmeye odaklanacağız” dedi.