Türkiye’de yapay zeka yol haritası çalışmaları başladı

Ankara Sanayi Odası’nda, “İkinci Yüzyılda Yapay Zeka” paneli düzenlendi. Teknolojik ve endüstriyel ortamında son derece önemli bir alan hale gelen yapay zekâ teknolojisin insan hayatı, iş yaşamı ve hukuk alanındaki entegrasyonun anlatıldığı panele, ASO Meclis Üyesi ve 35. Bilgisayar Yazılımları Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, ASO Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzmanı Dr. Zümrüt Müftüoğlu, TÜBİTAK BİLGEM Akıllı Üretim Sistemleri Koordinatörü Dr. Cenk Deniz Mendi, TOBB ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Olgun Değirmenci, Simovate Teknik Müdürü Serkan Kalınöz ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Daha fazla hisseder olduk

Panelin açılışında konuşan ASO Meclis Üyesi, 35. Bilgisayar Yazılımları Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar, yapay zekanın güvenlik, sağlık, tarım, enerji, madencilik, ulaşım, sanayi, ürün pazarlama gibi yaşamın bütün alanlarını temelden değiştirme gücüne sahip olduğunu ifade etti. Başar, “İnsanlık tarihindeki en önemli bilimsel gelişme olarak nitelendirilen yapay zekanın her geçen gün hayatımızdaki yerini daha fazla hisseder olduk” dedi.

Endüstri 4.0 ile birlikte sanayide, üretimde dijitalleşmenin önemli olduğunu söyleyen Başar, “Yapay zeka artık gerek günlük yaşamımızda gerekse iş hayatımızda ciddi bir gündem olarak yerini aldı. Geleceği yakalayabilen, çağın teknolojisini kendine uyarlayabilen, ülkemiz için üretebilen insanlar için bizler de kendimize vazife çıkarıp çalışmalara başladık” diye konuştu.

Hedefler belirlenmiş durumda

Türkiye’de yapay zeka yol haritası ile ilgili çalışmalarında başlatıldığına dikkati çeken Başar, şöyle konuştu: “Bu çalışmaların hedefi gerçekleştirmeye yönelik olması için beraberinde işgücü, eğitim ve teknoloji ayaklarında yapılması gerekenler vardır. Yaşam boyu öğrenme, firmaların endüstri 4.0’a uygunluğu, üniversite - sanayi işbirliği, okullarda müfredatın güncel tutulması, finansmana kolay erişim gibi birçok konu başlığını burada sayabiliriz.”

Açılış konuşmasının ardından düzenlenen panelde konuşan ASO Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Ankara Sanayi Odası’nın sanayinin kalbi olduğunu ifade ederek, “Dünya’nın en büyük müteahhitleri sıralamasında birçok ASO üyesi firmalar bulunuyor ve bu da Ankara'nın gücünü ifade ediyor. Bu üretim gücü birçok şeyden tabi ki etkileniyor” dedi.

Fırsatlar kadar zorlukları da var

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Uzmanı Dr. Zümrüt Müftüoğlu da son yıllarda yapay zekayı kullandıkça fırsatları kadar zorluklarının da tartışılır hale geldiğini söyleyerek, “Aslında fırsatlarına baktığımız zaman özellikle pandemi süreci ile birlikte birçok ülke dijitalleşme takvimini öne almak durumunda kaldı. Ülkemiz de aynı aksiyonu almak zorunda kaldı. Dijitalleşme dediğimiz zaman da en önemli unsurlardan bir tanesi yapay zeka teknolojilerinin artık rutin hayatımıza entegre olmasıydı” dedi.

Simovate Teknik Müdürü Serkan Kalınöz ise “Teknolojiye karşı bir direnç ve teknolojiye adapte olamama gibi bir korku. Dolayısıyla bu gibi durumla sıkça karşılaşıyoruz. En altta çalışa işçi tabakasından herkesle konuşarak bu projelerin sizlerle bir zoru yok. Önemli olan süreçleri iyileştirmek. Sizin işinizi kolaylaştırmak. Nerede kullanılacağını çok ön göremiyorlar” dedi.

Robotlar verileri işliyor

TOBB ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Olgun Değirmenci de yaptığı konuşmada, yapay zekayı karmaşık bir durumu algılama ve bu doğrultuda akılcı bir kara verme yeteneği olarak tanımladıklarını ifade ederek, “Yapay zeka dışardan aldığı verileri işleyerek, insan gibi öğrenen, bu öğrenmenin sonucunda karar veren ve bu kararı uygulayan bir robot olarak karşımıza çıkıyor ” dedi. Değirmenci, “Aslında yapay zeka özleminin aslında yeni değil. Homeros'un İlyadasında dahi yapay zekaya insanların hayatını kolaylaştıracak, kendi kendine bir şeyler yapabilen sistemlere bir istek olduğunu” ifade etti.