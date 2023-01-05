Türkiye’nin ikinci ticari uydusu fırlatıldı

Plan-S, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilk uydusu olan Connecta T1.1’i fırlatmış ve başarıyla devreye almıştı. Ağustos 2021’de Ankara Bilkent Cyberpark’ta kurulan ve dokuz ayda ilk hedefi olan Connecta T1.1 uydusunu fırlatan Plan-S, ikinci uydusu Connecta T1.2’yi de SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

Plan-S, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları ve uydu haberleşmesi için tasarlanan yeni uydusunda bir önceki uydudan edindiği deneyimi geliştirirken, Nesnelerin İnterneti cihazlarının iletişimine yönelik birçok ek uygulamanın da denenebileceği bir alt yapıya sahip olacak.