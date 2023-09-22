Türkiye'nin milli uyduları göreve hazırlanıyor

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da kazanılan yetkinlikleri kullanarak bir başka müşteri için operasyonel uydu geliştirdiklerini söyledi.

Bu amaçla "Small-GEO" (daraltılmış hacimli haberleşme uyduları) haberleşme uydusu ailesi oluşturduklarını ifade eden Nas, "Bu uydunun en önemli özelliği elektrikli olması. Elektrikli itki sistemi sayesinde kütlesi düşük. Çok hızlı üretip hizmete verebileceğiniz bir uydu. Kütlesi düşük olduğu için fırlatma maliyetleri düşük. Böylece hem zaman açısından hem maliyet açısından gayet etkin şekilde geliştireceğiniz bir aile.

Arjantin'in operatörü ARSAT'a böyle bir uydu yapmaya başladık. İstedikleri yüksek kapasiteye sahip data ve haberleşme transferine uygun bir uydu” dedi. Small-GEO'nun kritik tasarımını yıl sonunda ve geliştirme projesini önümüzdeki yılın sonunda bitireceklerini kaydeden Nas, “Artık müşteri bir görev yükü istediğinde uydunun bir kopyasını çıkarıp satabileceğiz" dedi.

GÖKTÜRK Yenileme Uydusu

GÖKTÜRK-1 uydusunun 7 yıllık ömrünün dolacağını, yerine onu yenileyecek bir uydu için GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nu çalıştıklarını anımsatan Nas, proje kapsamında kimi ihalelerin devam ettiğini söyledi. Projede mayısta ön tasarım gözden geçirmeyi tamamladıklarını bildiren Nas, "Proje rayında gidiyor. Çok yüksek çözünürlüklü bir uyduyu Hava Kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Fırlatmayla ilgili planlanan 2027'de yörüngede olacak şeklinde" diye konuştu.

Mikro uydu çalışmaları

Gündemlerine ayrıca küçük, maliyet etkin gözlem uydularıyla ticari faaliyet yapmayı aldıklarını belirten Selman Nas, bunun için bir mikro uydu projesi geliştirdiklerini ifade ederek, "Yine gözlem uydusu. Çözünürlüğü askeri operasyonlar maksatlı değil, tarım, orman ve şehircilikle ilgili birtakım uygulamalar için alınan görüntülerin kıymetlendirilip son kullanıcıya iletilmesi projesi. Burada artık son kullanıcıya hitap ediyorsunuz.

Yani uyduyu satmanız gerekmiyor. Uyduyu geliştiriyorsunuz, atıyorsunuz, görüntüleri indirip, görüntüleri veriyorsunuz son kullanıcıya. Devletin çeşitli kurumları var, sivil kullanıcıların kıymetlendirmiş görüntü ihtiyaçları var. O işe girmiş bulunuyoruz. Orada tek uyduyla kalmıyorsunuz. Birden fazla uydu alıyorsunuz” dedi.