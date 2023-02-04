Türkler en fazla Youtube ve Tiktok kullanıyor

We Are Social ve Meltwater’ın “Ocak 2023 Dijital Dünya” raporuna göre, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 73,1’i sosyal medya kullanıyor. 2022 yılı ocak ayında sosyal medya kullananların oranı yüzde 80,8’di. Söz konusu oranlar 85 milyonluk Türkiye nüfusu içinde yorumlandığında yaklaşık 7 milyon kişiye karşılık geliyor.

Buna göre sosyal medya kullananların yaklaşık sayısı son bir yılda 69 milyondan 62 milyona geriledi. Böylece Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullanan kişi sayısı 2022 yılında yaklaşık 7 milyon azaldı. Youtube, Türklerin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformu. Her geçen gün özellikle bu platforma karşı ilgi artıyor. 57,9 milyon kullanıcısı olan Youtube’u 48,65 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor.

Facebook 32,8 milyon, Tiktok 29,86 milyon, Twitter 18,55 milyon, Messenger 15,75 milyon, Snapchat 14,8 milyon, Linkedin ise 13 milyon kullanıcı sayısına sahip. 2022 yılında en fazla kullanıcı kaybı Linkedin’de yaşandı. Son 1 yılda 4,2 milyon kullanıcısını kaybeden Linkedin’i 3,5 milyon kullanıcı kaybıyla Instagram takip etti. Son bir yılda Facebook 1,6 milyon, Messenger 1 milyon 50 bin, Youtube ise 500 bin kullanıcı kaybetti. 2022’de en fazla yeni kullanıcı kazanan sosyal medya platformu ise Tiktok oldu. 4 milyon 302 bin yeni kullanıcı kazanan Tiktok’u 2 milyon 450 yeni kullanıcı ile Twitter izledi.

Reklamlar sosyal medyaya kayıyor

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, internet kullanıcılarının online olduklarını sürenin yüzde 39,2’sini sosyal medya platformlarında geçirdiklerini ifade ederek, “Sosyal medya, 2022’de üye kaybı yaşasa da yine de çok büyük kitlelere ulaşmada en büyük araç konumunda. E-ticaret şirketleri sosyal medyanın gücünden yararlanmak için, reklamlarında ağırlıklı olarak bu mecraları kullanmaya başladı” diye konuştu.