Türklerin teknolojiye ilgisi bilgisayar pazarını büyüttü

Hamide HANGÜL

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu , Türkiye’de bilgisayar pazarının çok rekabetçi olduğunu söyledi. Sektörde, 2023 yılında bazı segmentler küçülürken, Türkiye’nin çok büyüdüğüne vurgu yapan Hantaloğlu, “İstikrar ortamı, enflasyon ve teknoloji açığı ve Türk halkının teknolojiye ilgisi bu büyümeyi sağladı. Dünya bilgisayar pazarı yüzde 14 küçüldü, 2023 yılında. Türkiye yüzde 30 büyüdü. Pozitif ayrıştık. Dünya bilgisayar pazarı 260 milyon adet, Türkiye 3 milyon adet. Burada olumlu bir gelişme var” diye konuştu.

Lenovo’nun globalde ve Türkiye’de 2023 yılı sonuçları ve 2024 yılı hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Emre Hantaloğlu, sunucu pazarının ise dünyada yüzde 4,3, Türkiye’nin yüzde 28 büyüdüğüne vurgu yaparak “Burada da ciddi bir büyüme var. Dünyada 128 milyar dolar. Bizde de 385 milyon dolar olacak. Burada da olumlu bir gidişat var” diye konuştu.

Tablet pazarındaki büyüme yüzde 11

Tablet pazarının da dünyada gerileme gösterdiğine ve yüzde 20 küçüldüğüne işaret eden Hantaloğlu, “Türkiye’de yüzde 11 büyüme olmuş. 2024 yılında buranın aynı kalması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Lenovo’nun, Türkiye bilgisayar pazarındaki liderliğini 2023 yılında da yüzde 20.2 pazar payı ile sürdüğünü söyleyen Hantaloğlu, Lenovo’nun, Türkiye bilgisayar pazarında büyük kurumsal müşteri segmentindeki pazar payının yüzde 33.2, dizüstü bilgisayar segmentindeki pazar payının yüzde 22, tüketici segmetindeki pazar payının ise yüzde 15.1 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümle kalkınması ve dijitalleşmesine dair önerilerini de açıklayan Hantaloğlu, şu ifadeleri kullandı: “KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerini tamamlaması gerekiyor. KOBİ’lerimiz Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99.8’ini, toplam istihdamın yüzde 76.7’sini, yatırımların yüzde 38’ini, katma değerin yüzde 26.5’ini, ihracatın yüzde 10’unu oluşturuyor. Yüksek teknolojinin iş ve kullanım modellerinin oluşması yatırım ve altyapı gerektiriyor. Yüksek teknoloji içeren iş modellerinin beklenen hızda katma değere dönüştürülmesi diğer bir öncelik olmalı” dedi.

Yapay zekâya 1 milyar dolar yatırım Lenovo’nun yapay zekâ çağındaki konumunu daha da güçlendirmek için inovasyon yatırım taahhütlerini sürdürdüğünü söyleyen Hantaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lenovo olarak Ar-Ge ekibini büyüterek Grup çalışan sayısının yüzde 25'inin üstüne çıkardık. Yapay zekâ destekli, yapay zekâya hazır ve yapay zekâ için optimize edilmiş cihaz, altyapı, çözüm ve hizmet portföyüyle devam eden bu yatırımlarımız, Lenovo'nun ‘herkes için yapay zekâ’ vizyonunun temelini oluşturuyor. Lenovo global düzeyde önümüzdeki yıl yapay zekâya 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.”