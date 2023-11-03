Türksat 6A’da güneş paneli açma kapama testleri başladı

İncelemelerinin ardından Türksat 6A'nın son durumu ve uzay çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kacır, Türkiye'nin bu uyduyla, kendi haberleşme uydusunu yerli ve milli şekilde geliştirip üretebilen 10 ülke arasına adını yazdıracağını belirtti. Uydunun stratejik önemine dikkat çeken Kacır, "Bu bize derin uzay projelerinin de kapısını aralamış olacak.

Bütün bu projeler uzay alanında Türkiye'nin bağımsızlığını tahkim edecek, savunma sanayisi başta olmak üzere önemli kazanımları ülkemize getirecek ve uzay teknolojilerinin doğurganlığı sayesinde sanayi ve teknolojinin pek çok alanında Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma noktasına taşıyacak. Uzay planımızı aşama aşama gerçekleştiriyoruz" dedi.