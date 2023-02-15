Twitter çöktü mü? Bakanlık'tan açıklama geldi
Kahramanmaraş depremleri sonrası arama ve kurtarma ile yardımlaşmalarda koordinasyon için aktif olarak kullanılan Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'daki erişim sıkıntısı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'daki yavaşlık hakkında açıklama yaptı.
"Twitterın akış yüklemesi ve bazı özelliklerinde kısmi sorunlar yaşandığı USOM tarafından raporlanmıştır" diyen Sayan, "Global kaynaklı bu arızalar konusunda şirketten bilgi istenmiştir" ifadelerini kullandı.