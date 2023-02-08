Twitter'a erişim sağlanamıyor: Elon Musk'tan açıklama geldi

Türkiye, Kahramanmaraş depremi sonrası yitirdiği canlarına ağlarken arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de çalışmalar devam ederken, bölgedeki haberleşmede Twitter etkin bir rol oynuyor. Sosyal medya platformu ayrıca yardım kampanyaları için de kullanılıyor.

Twitter'da bugün saat 16.00 sıralarında 'erişim sorunu' yaşandığı belirtildi. Siteyi kullanan bir çok kullanıcı, "Twitter'a erişilemiyor" paylaşımı yaparken, kullanıcılar siteye VPN kullanarak ulaştığını raporladı.

Öte yandan popüler uygulamalardan TikTok'a da erişimde sıkıntı yaşandığı ifade edildi.

Oktay'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'da yaşanan erişim problemiyle ilgili açıklama yaptı. Oktay, "Benim öğrendiğim kadarıyla bazı teknik sorunlar vardı" dedi.

Bakan Yardımcısı, Twitter yönetimi ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar" ele alındı.

Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından "Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri" hatırlatıldı.

Elon Musk'tan açıklama

Twitter’ın sahibi olan Elon Musk ise yaptığı açıklamada “Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Musk, daha fazla detay vermedi.