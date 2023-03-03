Ülkeler tek tek yasaklamaya başladı

Emre ERGÜL

TikTok… 2016’da ilk çıktığında dünya genelinde gençlerin komik videolarını yüklediği sosyal eğlence platformu olarak görülüyordu… Kısa sürede işler değişti, üç dakikaya kadar görüntülere izin verilen TikTok, 2021 itibariyle en çok takip edilen sosyal medya platformu oldu. Ancak TikTok çıktığı ilk günden beri tartışmaların göbeğinde yer aldı…

İlk olarak “çocuklara zararlı” denildi. TikTok’a “güzel kadınlar” ve “yakışıklı erkekler”in “neşeli videolar” yüklemesinin özellikle özgüven sorunu çeken çocukların psikolojisini bozacağı konuşuldu. Pedagoglar yıllarca TikTok’taki dünyanın gerçek dünyayla alakası olmadığını anlatmaya çalıştı. Biz buna girmeyeceğiz, çünkü bizi TikTok’la ilgili ikinci tartışma konusu daha çok ilgilendiriyor.

Kanada hükümeti: Kabul edilemez riskler taşıyor

TikTok’un sahibi Çinli ByteDance firması… Pekin merkezli şirketin, TikTok kullanıcı bilgilerini Çin yönetimiyle paylaşabileceği ve hatta paylaştığı konuşuluyor bir süredir. İşte bu yüzden TikTok kullanımının Batı’daki kamu kuruluşlarında yasaklanması isteniyor.

İlk adım Avrupa Birliği’nden geldi. Geçen yılın ortasında AB Komisyonu ve AB Konseyi, çalışanlarına “Cep telefonlarınıza TikTok yüklemeyin” emri verdi. Son olarak 28 Şubat’ta Avrupa Parlamentosu da benzer yönde karar aldı. Çok değil, bir gün sonra, 1 Mart’a Kanada’dan bir haber geldi. Kanada’da TikTok’un hükümete ait cihazlara yüklenmesi yasaklandı. “Uygulama, kabul edilemez riskler barındırıyor” gerekçesiyle yasak yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray, Kongre'yi "göreve" çağırdı

Dün sabah da Amerika’dan “anti-TikTok” açıklaması yapıldı. Hem de Beyaz Saray’dan… Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çin gibi ülkelerin ABD’lilerin verilerini toplayan dijital teknoloji uygulamaları konusunda endişeli olduklarını söyledi. Jean-Pierre, bu kapsamda TikTok’un ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini belirterek, bu hususta Kongre’yi harekete geçmeye çağırdıklarını kaydetti.

Beyaz Saray personelinin TikTok kullanmadığını belirten Jean-Pierre, “TikTok’un sorun teşkil ettiği konusunda çok nettik” ifadesini kullandı. Jean-Pierre, Başkan Joe Biden’ın da bu konuda endişelerinin olduğunu dile getirdiğini vurgulayarak, diğer taraftan TikTok uygulamasını kullanan milyonlarca Amerikalı bulunduğunu bildirdi.

Jean-Pierre, TikTok ile ilgili Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) devam eden incelemesine işaret ederek, TikTok’un ABD genelinde yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

Aileler dikkat... Bir çocuğun günün ortalama 75 dakikasını TikTok'ta geçirdiğini biliyor muydunuz? Uygulamada en çok kullanılan etiket de "eğlence." Bu kelime tam 535 milyar kez etiketlendi, Tiktok'ta en çok takipçisi olan da bir İtalyan. Khaby Lame'i 154.9 milyon kişi takip ediyor.

Türkiye’de de rekor ceza aldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok’a 1 milyon 750 bin lira ceza kesti. Kararda “2021 yılı ocak ayında gizlilik politikasının güncellenmesi öncesinde uygulamayı kullanan 13 yaş altı çocukların kişisel bilgilerinin görüntülendiği anlaşılmıştır” denildi.