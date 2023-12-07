Universal Robots yeni cobot’unu tanıttı

Üretimini gerçekleştirdiği cobot’lar ile işletmelerin üretim süreçlerini otomatikleştiren Universal Robots, yenilikçi ürün portföyünü UR30 cobot’u ile genişletti. İncelikli mühendislik deneyimi sonucunda ortaya çıkan UR30, daha hızlı döngü süreleri ve daha ağır yükleri taşıyabilmeye imkân sunuyor. Universal Robots’un yeni nesil cobot’larının ikincisi olan tasarım ödüllü UR20 ile aynı mimariye sahip olan UR30, şirketlerin paketleme ve paletleme uygulamalarını değiştirmeye hazırlanıyor.

Kompakt boyutuna rağmen 30 kilo taşıma kapasitesiyle çalışıyor

Alanında rakipsiz olan ve 30 kilo taşıma kapasitesi bulunan UR30, kompakt boyutuna rağmen olağanüstü bir kaldırma kapasitesi sunarak, üstün hareket kontrolü büyük yükleri mükemmel bir şekilde yerleştirebilmesini sağlıyor. Bu durum UR30’u makine işleme, malzeme taşıma ve yüksek torklu vida sıkma gibi çeşitli uygulamalar için ideal hale getiriyor. Makine besleme uygulamalarında, yüksek taşıma kapasitesi, cobot’un aynı anda birden fazla tutucu kullanabilmesine olanak tanıyor. Daha fazla malzemenin tek seferde yüklenmesine olanak tanıyan UR30, değişim sürelerini kısaltarak üretkenliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Sadece 63.5 kiloluk kompakt boyutu sayesinde neredeyse tüm çalışma alanlarına sığabilmesi, UR30’u iş hücreleri arasında kolayca taşınabilir hale getiriyor. Mevcut durumda ön sipariş almaya başlayan UR30’lar, 2024’ün ilk çeyreğinde sevkiyata başlayacak.

“UR30, değişen ihtiyaçlara etkili bir uyum sağlıyor”

UR30’u cobot’un yeniden tanımlanmış hali olarak tanımlayan Universal Robots Başkanı Kim Povlsen, “Daha yüksek taşıma kapasitesi ve daha fazla esneklik vadeden UR30 cobot’ları, otomasyonda yeni bir çağı temsil ediyor. Dünya çapındaki endüstriler daha esnek üretim ve üretimde modülerlik benimsiyor. UR30 cobot’ları da sadece mevcut talepleri karşılamakla kalmıyor, değişen ihtiyaçlara etkili bir şekilde uyum sağlama yeteneğini sergiliyor. Universal Robots olarak ürünlerimizin oluşturulma aşamasında her müşterinin başarısı için taahhüdümüze de yer veriyoruz. UR30’un geliştirilmesi de bunun mükemmel bir örneği. Yazılımdan en ince ayrıntısına kadar kendimizi kaliteli mühendislik ve üstün kullanıcı deneyimine adayan bir firma olarak, yenilikçiliğimize devam edeceğiz” dedi.