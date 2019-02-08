“Uzay çalışmalarında özel sektör de yer almalı”

08 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk etkinliklerini gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’nun katıldığı etkinlikte, ‘Dünyada ve Türkiye’de Uydu Teknolojileri’ konuşuldu. Uzay çalışmalarında özel sektörün de yer alması gerektiğine ve dünyada bunun pek çok önemli örneğinin olduğuna değinen Kuzu, ayrıca özel sektörle birlikte çalışacak ASELSAN gibi kurumların da sayısının artması gerektiğini söyledi. Kuzu, dünyada uzay sektörü yatırımının 350 milyar doları bulduğunu söyledi.

TÜBİTAK Uzay Enstitüsü’nün yapısından ve faaliyetlerinden bahseden Doç. Dr. Lokman Kuzu, uydu teknolojileri alanında haberleşme sistemleri, antenler, vericiler, optik sistemler ve uydu kameraları tasarladıkların kaydetti. Kuzu, “Dünyada çok önce başlayan ve yol kat edilen bu çalışmalar, ülkemizde 1985 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde başlıyor. O zaman ismi de Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü. Sonradan ismi BİRSAT olarak değiştirilmiş ama 2006 yılında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü oldu. Türkiye’nin Uzay Teknolojileri alanındaki çalışmaları 2000’lerden sonra başlıyor. Diğer ülkelere oranla bu konuda çok geciktik, ancak hızlı çalışarak açığı kapatmaya çalışıyoruz” dedi.

Dünyanın çevresinde bulunan bin 500 civarındaki uydunun 7 tanesinin Türkiye’ye ait olduğunu hatırlatan Kuzu, bu 7 uyduların 4’ünün haberleşme 3’ünün de görüntüleme faaliyeti yürüttüğünü aktardı. Lokman Kuzu, “Şu anda da üzerinde çalıştığımız iki önemli projemiz var. Bir tanesi IMECE Görüntü Uydusu, diğeri ise TÜRKSAT 6A Haberleşme Uydusu. Personel sayımızı, nitelik gücümüzü sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemizde uzay sektöründeki bilimsel çalışmaları da arttırmayı ve bu anlamda da nitelikli bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflemeliyiz” diye konuştu.

Etkinlik sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve önceki dönem Başkanı Mustafa Gürses tarafından Doç. Dr. Lokman Kuzu’ya teşekkür hediyesi takdim edildi.