Uzay'a ikinci Türk astronot yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından uzay programı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği "insanlı ilk uzay bilim misyonu"nun tamamlandığına işaret eden Kacır, "Şimdi hedefimiz Milli Uzay Programı'ndaki diğer projeleri de başarıyla gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

'Yakın zamanda...'

Kacır, söz konusu programdaki hedefleri ise şöyle sıraladı:

"- İnsanlı Uzay Bilim Misyonu'muzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız.

- Sonraki astronot misyonumuza yönelik hazırlıklarımızı tamamlayacak, ikinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

- Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacağız.

- Diğer insanlı uzay görevleriyle ilgili olası uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz. İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirilme süreçlerine yönelik AR-GE programları başlatacağız. Bu sistemleri geliştirmekte olan kurumlarla işbirlikleri yapacağız.

'Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz'

- Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Uzay sanayisini geliştirecek, yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız.

- Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek, 2030'a dek, uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracağız.

- Ay programımızı gerçekleştireceğiz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program, bize, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma ve sonraki zamanlarda ticarileştirme olanağı sağlayacak.

- Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesini gerçekleştirerek, savunma sanayiinde ve sivil alanlarda teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek bir stratejik kazanım elde edeceğiz.

- Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında, ileri seviyede uzay gözlemleri için kurmakta olduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'ni tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskobuna sahip olacağız. Uzay gözlemlerini ve uzay havasına ilişkin araştırmaları destekleyeceğiz.

- BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve İMECE uydularıyla görüntüleme uydularının üretimine ilişkin adım adım ilerlettiğimiz kabiliyetlerimizi yüksek çözünürlüklü ve farklı niteliklerde görüntüleme uyduları geliştirerek artıracağız. İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı yakın zamanda uzaya gönderecek ve bu alanda yetkinlik sahibi 10 ülkeden biri olacağız.

- Alçak yörünge takım uydularına ilişkin milli üretim programı başlatacak, bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projelerini destekleyeceğiz. Uydu geliştirme alanında kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplayarak küresel rekabet gücünü kazanacağız.

- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i paydaşlarımızla düzenlemeye devam edecek, uydu, roket, dikey inişli roket yarışmalarımız ve diğer yarışmalarla, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağımızı güçlendirecek, uzaya yönelik toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz."