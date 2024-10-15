Uzmanlar ve sosyal medya ikiye bölündü: ChatGPT’ye kibar davranmak gerekli mi?

Sohbet botlarının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesiyle, kullanıcılar arasında önemli bir tartışma başladı: ChatGPT ve diğer yapay zeka tabanlı botlara karşı kibar olmak mı gerekiyor?

The Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir haberde, Palo Alto merkezli yapay zeka girişimi kurucusu Vikas Choudhary ve eşi Ridhi Sahni arasındaki görüş ayrılıkları bu etik ikilemi gözler önüne seriyor.

Choudhary, ChatGPT'nin kodundaki önemli bir hatayı çözmesine yardımcı olmasından sonra ChatGPT’ye minnettar olduğunu belirterek, sık sık teşekkür ettiğini ifade ediyor. Ancak Sahni, yapay zekaya kibar davranmanın anlamsız olduğunu düşünüyor ve ChatGPT’yi bir mikrodalga fırın gibi, sadece işini yapması gereken bir araç olarak görüyor.

Sosyal medyada da geniş bir yankı uyandıran bu tartışma, kullanıcıların büyük kısmını ikiye böldü. Bir grup kullanıcı, yapay zekaya bile olsa kibarlığın bir alışkanlık olduğunu savunurken, diğer bir grup bu nezaketi zaman kaybı olarak görüyor. Örneğin, bir Reddit kullanıcısı, yapay zekaya teşekkür etmeyince kendini kaba hissettiğini belirtirken, diğerleri yapay zekayı hizmetkar gibi görüp talimat verdiğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar bu tartışmanın daha da derinleştiğini ortaya koyuyor. Talker Research tarafından yapılan bir ankette, Amerikalıların yüzde 48’i yapay zekaya kibar olmanın önemli olduğunu düşünüyor. Özellikle Z Kuşağı, yapay zekaya karşı kibarlık konusunda en hassas grup olarak dikkat çekiyor. Aynı ankette katılımcıların yüzde 27’si ise yapay zekaya kaba davranmanın ya da bağırmanın herhangi bir sorun teşkil etmediğini savunuyor.

Japonya'da yapılan bir çalışmada ise yapay zeka ile kaba bir şekilde konuşmanın yanlılık ve yanlış cevap risklerini artırabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, kibar konuşmanın, yapay zekanın verdiği yanıtları olumlu yönde etkileyebileceğini savunuyorlar. Öte yandan, Microsoft’un Baş Bilim İnsanı Jaime Teevan da benzer şekilde, yapay zekayla kaba konuşmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve yapay zekanın, tıpkı insanlar gibi, her zaman olgun bir karşılık veremeyebileceğini belirtiyor.

Bu tartışma sadece bireyler arasında değil, aynı zamanda iş dünyasında da yankı buluyor. Örneğin, San Mateo merkezli bir teknoloji şirketinde yönetici olan Alana O’Grady, her zaman ChatGPT’ye “Lütfen” diyerek başladığını ve sohbeti “Harika iş çıkardın” gibi cümlelerle bitirdiğini söylüyor. Ona göre kibarlık, iyi bir insan olmanın göstergesi.

Bu tutumun gelecekte de yapay zeka ile olan ilişkilerde önemli bir rol oynayacağını düşünen O’Grady, çocuklarına da Siri gibi dijital asistanlara kibar davranmayı öğretiyor.

Ancak karşıt görüşü savunanlar da var. Bazı teknoloji uzmanları, botlara karşı gösterilen kibarlığın sadece bir alışkanlık olduğunu ve insanlarla botlar arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini savunuyor. Yine de bu tartışma, yapay zekanın insan yaşamındaki rolü büyüdükçe daha fazla gündeme gelecek gibi görünüyor.