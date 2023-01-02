Vodafone Yanımda 17,7 milyon kullanıcıya ulaştı

Vodafone, 2022’de de müşterilerine dijital dünyanın kolaylıklarını sunmaya devam etti. Kullanıcılarına tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkânı veren “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması, Vodafone’un en büyük müşteri iletişimi kanalı olmayı sürdürdü. Vodafone’un 6 yıl önce kullanıma sunduğu “Vodafone Yanımda” uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı. Aylık ziyaret trafiği 300 milyon olan “Vodafone Yanımda”, Türkiye’nin en çok kullanılan ve sevilen mobil uygulamaları arasında yer alıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Yanımda’ mobil uygulamasıyla müşterilerimize 2022 yılında da tüm işlemlerini tek noktadan yapabilme kolaylığı sunduk. Uygulamamızın aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı. ‘Vodafone Yanımda’ aynı zamanda tüketicinin nabzını tutabilmemizi sağlayan önemli bir veri kaynağı. Bu uygulama sayesinde, tüketici eğilimlerini gözlemleyebiliyor, hangi alışkanlıkların kalıcı olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Diğer yandan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda ‘Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Anasayfa yenilendi

“Vodafone Yanımda”, 2022’de de yeni ürün ve servis portföyünü genişletmeye devam etti. Vodafone, “Yanımda”nın ürün çeşitliliğini kullanıcılara daha iyi bir deneyimle sunmak için anasayfasını yeniledi. Kullanıcılar, artık anasayfadan tek tıkla istedikleri ürün ve kategoriye ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda, uygulamanın veriye dayalı akıllı algoritması sayesinde çok daha kişiselleştirilmiş deneyim yaşayabiliyorlar. Uygulamada Kalan Kullanımlarım’dan TL Yükleme’ye, Mobil Ödeme’den Yurtdışı Kullanım Rehberi’ne, pek çok akış da yenilendi.

Aylık kullanıcı sayısı 11 milyona ulaştı

Vodafone, 2022’de de “Yanımda” üzerinden kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam etti. Ramazan ayına özel hazırlanan kampanyayla, “Vodafone Yanımda”ya gelen Vodafone’lular ve Vodafone’a yeni gelenler, yaptıkları farklı işlemler için “Her Şey Yanımda”da tüm kategorilerde geçerli 200 TL’ye varan hediye çeki kazandı. Diğer yandan, “Vodafone Yanımda”da yıl boyunca düzenlenen kampanyalarla 16 kişiye iPhone akıllı telefon dağıtıldı. “Vodafone Yanımda” üzerinden erişilen e-ticaret platformu “Fırsatlar Dünyası”nda ise 80’i aşkın markanın 200’ü aşkın fırsat kampanyası sunuldu. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği Fırsatlar Dünyası’nda aylık kullanıcı sayısı ise 11 milyona ulaştı.

TL yüklemelerin %30’u Vodafone Yanımda'dan yapıldı

“Vodafone Yanımda”, 2022’de farklı yeniliklerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam etti. Kullanıcılar, artık “Yanımda”dan Masterpass’te kayıtlı kartlarını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebiliyor. 2022’de TL yüklemelerin %30’u “Vodafone Yanımda”dan yapıldı. Ayrıca, daha kolay ve hızlı şekilde işlem yapılabilmesi için TL Yükleme ve Kolay Paket Yükleme akışları yenilendi. 2022’de ayrıca, Vodafone müşterilerinin “Vodafone Yanımda”dan tarifelerini değiştirme oranı %20’den %30’a yükseldi. Ön ödemeli tarifelerde her iki kişiden biri faturasızdan faturalıya geçiş işlemini “Yanımda”dan yaptı.

Seyahat Yanımda uygulamasından 5 ayda 5 bini aşkın müşteri faydalandı

2022’de “Vodafone Yanımda” üzerinden yeni bir servis daha sunuldu. Bir seyahat için gerekli olabilecek her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanan, Vodafone’un yeni seyahat platformu “Seyahat Yanımda”, uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. “Seyahat Yanımda”da 400’den fazla havayoluna uçuş imkânı ve 500 bini aşkın noktada otel seçeneği sunuluyor. Ağustos ayında başlayan “Seyahat Yanımda” uygulamasından 5 ayda 5 bini aşkın müşteri faydalandı. Uygulamayı Vodafone’lu olsun olmasın tüm müşteriler kullanabiliyor.

Toplam 22 kategoride 7 binden fazla ürünün satıldı

Vodafone, “Vodafone Yanımda” üzerinden sunduğu “Market Yanımda” servisiyle 2022’de de Vodafone’lu olsun olmasın tüm müşterilere market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde ulaştırdı. Toplam 22 kategoride 7 binden fazla ürünün satıldığı “Market Yanımda”da toplam sipariş sayısı geçen yıla göre üç katına çıkarken, toplam kullanıcı sayısı ise iki katına çıktı. Yıl boyunca yapılan kampanyalarla birlikte müşteriler toplamda 30 milyon TL’nin üzerinde sepet indiriminden faydalandı.

Toplam sipariş adedi 3 milyonu geçti

“Vodafone Yanımda” üzerinden sunulan bir diğer servis “Her Şey Yanımda” da 2022’de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti. Vodafone’lu olsun olmasın herkesin yararlanabildiği “Her Şey Yanımda”da 14 kategoride 3 milyondan fazla ürün sunuluyor. 2022’de “Her Şey Yanımda” ve “Market Yanımda”da toplam sipariş adedi 3 milyonu geçti, toplam ziyaret sayısı da 120 milyon oldu. Platform üzerinden gerçekleştirilen çekiliş kampanyasıyla 2,5 milyondan fazla çekiliş hakkı satılırken, müşterilere bugüne kadar 1 Renault Captur otomobil, 1 Renault Clio otomobil, 1 Peugeot 308 otomobil, 1 Fiat Egea Cross otomobil, 1 motorsiklet, 2 Monster oyun bilgisayarı, 6 Samsung Galaxy Z akıllı telefon, 2 iPhone14 akıllı telefon, 1 MacBook Pro dizüstü bilgisayar dahil pek çok ürün kazanma fırsatı sunuldu. “Her Şey Yanımda”da müşteriler kredi kartlarının yanı sıra Faturama Yansıt özelliğiyle de ürün satın alabiliyor.

Hediye Çarkı'nda 1 milyar TL’lik hediye dağıtıldı

“Vodafone Yanımda” uygulaması üzerinden erişilen sadakat platformu “Hediye Çarkı”, 2022’de de Vodafone’un bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırmaya devam etti. Platformda, kullanıcılara sınırsız internet paketleri ile Her Şey Yanımda ve Market Yanımda çekleri başta olmak üzere sevilen markalarda indirimler gibi hediyeler kazanma imkânı sunuluyor. Ayrıca, özel günler kapsamında tüm bireysel müşterilerin hem Vodafone’a geliş yıldönümleri, hem de doğum günleri “Hediye Çarkı” üzerinden sürpriz hediyelerle kutlanıyor. 2022’de toplam 336 milyon kez çevrilen “Hediye Çarkı” ile toplam 700 milyon GB internet hediye edilirken, Vodafone’lu olsun olmasın toplam 11 milyon kişiye 1 milyar TL’yi aşkın tutarda hediye dağıtıldı.

Müşteriler hem oyun oynadı hem hediye kazandı

Vodafone’lu olsun olmasın tüm müşteriler, 2022’de “Vodafone Yanımda” üzerinden “Tuğla Patlatmaca”, “TOBi 48” gibi oyunlar oynama imkanı da buldu. Müşteriler, 2023’te de “Yanımda”da çeşitli oyunlar oynayarak hediyeler kazanabilecek.