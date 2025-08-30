WhatsApp duyurdu! Casusluk faaliyeti tespit edildi

WhatsApp’ın çatı kuruluşu META’nın iletişim servisi, ‘hacker’lara Apple cihazlardaki ikinci bir güvenlik açığını kullanarak makineleri hacklemelerine olanak sağlayan güvenlik açığını bir yamayla düzeltildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- v2.25.21.73 öncesindeki iOS için WhatsApp, iOS için WhatsApp Business v2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp v2.25.21.78 sürümlerinde bağlantılı cihaz senkronizasyon mesajlarının yetersiz yetkilendirilmesi, ilgisiz bir kullanıcının hedef cihazdaki rastgele bir URL'den içerik işlemeyi tetiklemesine olanak sağlayabilirdi.

- Bu güvenlik açığının belirli hedef kullanıcılara karşı sofistike bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğini değerlendiriyoruz.

200'den az kişi etkilendi

WhatsApp açıklamasında, güvenlik açığından dünya genelinde 200’den az kişinin potansiyel olarak etkilendiği bilgisi yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Donncha o Cearbhaill, sayısı belli olmayan sivil toplum kuruluşlarının güvenlik açığından etkilenenler arasında olduğunu duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü’nün Güvenlik Laboratuvarı’nı yöneten Cearbhaill, potansiyel mağdurlardan adli tıp verilerini toplamaya başladığını söyledi.

'Başka uygulamalar da etkilenmiş olabilir'

Cearbhaill, ilk belirtilere göre; hack saldırısından hem iPhone hem Android kullanıcıları etkilendi. Etkilenenler arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alıyor.

Cearbhaill, siber saldırıdan WhatsApp dışında diğer uygulamaları da etkilenmiş olabileceğini ifade etti.