WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor

Aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan çevrim içi mesajlaşma servisi WhatsApp, yıllar içerisinde çok sayıda yeni özelliğe kavuştu. Kısa süre önce Meta AI entegrasyonu gerçekleştiren teknoloji devi, profil resimlerinden ekran görüntüsü almayı engellerken, grup çağrı bağlantısı ve favori kişiler özelliklerini de uygulamaya ekledi.

WhatsApp’ın resmi blog sayfasından yapılan duyuruya göre kullanıcılar artık görüntülü aramalarda filtre ve yeni arka planları deneyimleyebilecek.

Görüntülü görüşmeler için eklenen yeni arka plan ve filtreler arasında; sıcak, soğuk, siyah beyaz, düşsel ve balık gözü gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca oturma odası, ofis, plaj, orman ve gün batımı gibi arka planlar arasından da seçim yapabilecek.

Görüntülü görüşmeleri çok daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan Meta, aynı zamanda WhatsApp için rötuş ve düşük Işık seçeneklerini de aramalara ekledi. Bu sayede daha canlı görüntüler elde edilecek.

Hem Android hem de iPhone kullanıcıları bu özelliği gelecek haftadan itibaren almaya başlayacak.