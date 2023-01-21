WhatsApp'tan fotoğraf gönderiminde yeni dönem
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fotoğraf gönderimine ilişkin yeni bir özellik devreye alındı.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini uygulamaya aldı.
Daha önce WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyordu. WhatsApp, söz konusu duruma ilişkin yeni bir güncelleme yaptı.
WABetaInfo'ya göre; artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek.
WhatsApp, göndereceğiniz fotoğrafın kalitesini seçerek gönderebilme seçeneğini sunarken, konuya ilişkin tüm ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.