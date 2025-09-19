WhatsApp'tan unutkanlığa çözüm! 'Bana hatırlat' özelliği geldi

Meta, kullanıcıların yoğun mesajlaşma trafiğinde önemli bilgileri gözden kaçırmasını engellemek amacıyla popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik ekledi. iOS sürümü için sunulan bu yeni işlev, kullanıcılara mesajlar için doğrudan uygulama içinden hatırlatma kurma imkanı tanıyor.

WhatsApp'ın yeni iOS güncellemesiyle geliyor

Günün karmaşasında, özellikle iş ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği anlarda, yüzlerce mesaj arasında önemli bir görevi veya isteği atlamak sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bu problemi çözmek isteyen Meta, WhatsApp'ın 25.25.74 numaralı iOS güncellemesiyle "Bana Hatırlat" adını verdiği bu kullanışlı özelliği kullanıma sundu. Bu sayede kullanıcılar, diledikleri bir mesajı belirli bir süre sonra tekrar görmek üzere ayarlayabiliyor.

"Bana hatırlat" özelliği nasıl kullanılıyor?

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit. Bir mesaj balonuna uzun basıldığında çıkan menüde yer alan "Bana Hatırlat" seçeneğine dokunarak, kullanıcılar önceden belirlenmiş süreler olan 2 saat, 8 saat veya 24 saat içinden birini seçebiliyor veya dilerse özel bir tarih ve saat belirleyebiliyor.

Bu pratik özelliği kullanmak için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:

1. Hatırlatıcı kurmak istediğiniz mesaja basılı tutun.

2. Açılan menüden "Daha Fazla…" seçeneğine tıklayın.

3. Karşınıza çıkan seçeneklerden "Bana Hatırlat"ı seçin.

4. Son olarak, gelen seçeneklerden uygun hatırlatma süresini belirleyin: "2 saat içinde", "8 saat içinde", "24 saat içinde" veya özel bir zaman aralığı.