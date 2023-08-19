X'te yine değişiklik: O özellik kaldırılıyor

Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya şirketi X ‘te, kullanıcıların diğer hesapları engellemesine olanak tanıyan koruyucu bir özelliği kaldıracağını duyurdu.

Musk, X’te yaptığı paylaşımda "DM'ler (doğrudan mesajlar) hariç, blok bir 'özellik' olarak silinecek. Engelleme, hiç mantıklı değil." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Musk, bir kullanıcının belirli hesapları görmesini engelleyen, ancak engellemenin aksine diğer hesabı bu eylem konusunda uyarmayan “sessize alma işlevi”ni koruyacağını söyledi.

Engelleme işlevi, bir kullanıcının belirli hesapların kendisiyle iletişim kurmasını, gönderilerini görmesini veya takip etmesini kısıtlamasına olanak tanıyor.