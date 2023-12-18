Yapay zekâ gücü PC’lere geldi

Intel, geçtiğimiz hafta düzenlediği yapay zekâ temalı lansmanında üretken yapay zeka çipi Gaudi3 de dahil olmak üzere yeni bilgisayar işlemcilerini tanıttı. Intel’in tanıttığı işlemciler arasında Windows dizüstü bilgisayarlar ve PC'ler için tasarlanan Core Ultra ailesi ve beşinci nesil Xeon sunucu işlemcileri bulunuyor. Hem pc hem sunucu işlemcilerinde yapay zeka programlarını daha hızlı çalıştırmak için kullanılabilecek, NPU adı verilen özel bir yapay zeka parçası bulunuyor. Aralarında Dell, Lenovo, Asus ve Acer’ın da bulunduğu çok sayıda üretici ise Core Ultra işlemcileri barındıran yeni bilgisayar modellerini lansmanın hemen ardından satışa sundu.

Gaudi dört yıldır geliştiriliyor

Intel’in duyurusunu gerçekleştirdiği Gaudi3 işlemci gelecek yıl piyasaya sürülecek. Gaudi3 işlemcisi, halen veri merkezi tarafında yapay zeka söz konusu olduğunda tüm hizmet sağlayıcıların ilk tercihi konumundaki Nvidia’nın H100 işlemcisi ve AMD’nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı MI300X işlemcisi ile rekabet edecek. Intel, Habana Labs adlı bir şirketi satın aldığı 2019 yılından bu yana Gaudi işlemciler üzerinde çalışıyor. Intel’in dizüstü bilgisayarlar ve PC’ler için duyurduğu Core Ultra işlemciler ise ChatGPT gibi bir sohbet robotunu internet bağlantısı olmadan çalıştırmak için yeterli değil.

Ancak, NPU sayesinde daha küçük yapay zekâ görevlerini yerine getirebiliyor. Pandemi döneminde hayatlarımızın vazgeçilmez yazılımı olan Zoom’un arka plan bulanıklaştırma özelliği, Intel Core Ultra işlemciler üzerinde çalışıyor. Core Ultra işlemciler, bunun yanında dahadaha güçlü oyun yetenekleri içeriyor. İşlemcilere eklenen eklenen grafik işleme özellikleri Adobe Premier gibi tasarım programlarının yüzde 40 daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor. 7 nanometre üretim süreci ile üretilen Core Ultra işlemciler, daha az güç tüketme özelliğine sahip.

Daha güçlü sunucular

Intel'in beşinci nesil Xeon işlemcileri ise özellikle bulut bilişim hizmeti sunan şirketlerin veri merkezlerindeki sunucuları güçlendiren işlemciler. Intel'in Xeon işlemcileri, üretken yapay zekanın eğitimi ve dağıtımı için kullanılan sistemlerde genellikle Nvidia grafik işlemcileri ile eşleştiriliyor. Oluşturulan sunucularda sekiz grafik işlemci bir veya iki Xeon işlemci ile birlikte çalışıyor. Intel, bu işlemcilerin yapay zeka dil modellerini eğitmekten ziyade, hizmetlerin sunumunu sağlayan sunucularda daha verimli sonuçlar vereceğini belirtti.

Intel Core Ulra işlemcili PC’ler

Acer: Intel Core Ultra işlemciler ve yüksek performans gerektiren oyunlar ve kreatif uygulamalara yönelik Nvidia GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ile tasarlanan yeni Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) dizüstü oyun bilgisayarını ve ince ve hafif bir dizüstü bilgisayarda y Acer Swift Go 14'ün (SFG14- 72) yeni modellerini tanıttı.

Asus:Ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar olarak nitelendirdiği Zenbook 14 OLED'i (UX3405) duyurdu. Ürün Intel Core Ultra 9 işlemci ile birlikte geliyor.

Lenovo:ThinkPad X1 Carbon 12. Nesil ve ThinkPad X1 ikisi bir arada dokuzuncu nesil laptopları ile IdeaPad Pro 5i'yi piyasaya sürdü.