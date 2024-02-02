‘Yapay zekâ tacizi’ne 5.7 milyar dolarlık ‘Swiftonomi’ freni

Emre ERGÜL

Amerika, 25 Ocak’tan bu yana “Taylor Swift” krizi yaşıyor. 12 Grammy ödüllü 34 yaşındaki şarkıcının yapay zekâ ile hazırlanan sahte müstehcen görüntüleri, sosyal medya platformu X’in bir hesabından yayıldı. Görüntüler 47 milyon kez izlendi…

Önce yayınlayan, ardından da yayan hesapları kapatan X yönetimi, apar topar platformda “Taylor Swift” isminin aranmasına yasak getirdi. Tepkiler çığ gibi büyüyünce devreye Beyaz Saray girdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bir toplantıyı Taylor Swift'e ayırdı, yasal önlemler için çalıştıklarını söyledi: "Taylor Swift'in sahte görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması endişe vericidir. Bu tür olayların kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Biden yönetimi, yasal önlem yoluyla sahte yapay zekâ görüntüleri riskini azaltmamızı sağlamaya kararlıdır. Gerçek çözümler bulmaya yönelik çalışmalar devam edecektir.

Bu noktada sosyal medya şirketleri içerik yönetimi konusunda kendi bağımsız kararlarını verirken, yanlış bilgilerin ve gerçek kişilerin rızası olmayan, mahrem görüntülerinin yayılmasını önlemek için kendi kurallarını uygulama konusunda önemli bir rol oynayacaklarına inanıyoruz."

Kendi ekonomisini yarattı

Swift krizine Kongre de sessiz kalmadı… Görüntülerin yayılmasından 15 gün önce 10 Ocak’ta Kongre’ye “No AI FRAUD Act”in (Yapay zekâ Dolandırıcılığına Hayır Yasası) tasarısını sunan başını Maria Elvira Salazar’ın çektiği 6 Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Swift’e sahip çıktı.

Salazar, “Tasarı, Amerikalıların bireysel benzerlik ve ses haklarını yapay zekâ tarafından üretilen sahte ve sahtekarlıklara karşı korumak için federal bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Taylor Swift'in başına gelenler, yapay zekânın kötüye kullanılmasının açık bir örneği. Yasa, üretken yapay zekâyı kullanarak ünlü olsun ya da olmasın başkalarına zarar vermek için kötü aktörleri cezalandıracak.

Herkes kendi imajına ve sesine sahip olmalı ve yasa tasarısı bu hakkı korumayı amaçlıyor” diye konuştu. Yasanın yakın zamanda Kongre’den geçmesi bekleniyor. Bir kişinin, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir insanı taklit etmesine "Deepfake" deniyor. Ülkede 5 yıldır konuşulan bu yasanın Kongre’den yakın zamanda geçmesi ve ülke genelini kapsaması bekleniyor…

Çünkü 2019’dan bu yana “deepfake”e karşı sadece 17 eyalette 29 yasa geçti. “Deepfakeçiler” de diğer 33 eyalette rahatça yayın yapabildi… Swift’in binlerce “deepfake” mağduruna umut olmasının en önemli nedeni ise ülke için bir şarkıcıdan çok daha fazla olması… Geçen yılki Eras Turnesi, ülkede 5.7 milyar dolarlık bir canlanmaya neden olmuş, yarattığı ekonomiye de “Swiftonomi” denmişti.

"Swift bir ekonomi olsaydı 50 ülkeden daha büyük olurdu"

-Taylor Swift, Eras Turu’nun 5 ay süren ilk ayağı olan Amerika’de 20 kentte 53 konser verdi.

-ABD Seyahat Birliği’ne göre, normal bir sanatçının konserine giden bir hayran, bilet fiyatı dışında 100-300 dolar arasında bir para harcıyor.

-Oysa, Swift konserine giden bir “Swifty,” yani Swift hayranı, seyahat, konaklama, yemek ve kıyafet için ortalama bin 300 dolar harcadı.

-Swift, sadece 6 konser verdiği Los Angeles’ta 320 milyon dolarlık bir ekonomi yarattı. 3 bin 300 kişiye geçici istihdam sağlandı.

-Denver'daki iki konserde, eyaletin GSYİH'sına 140 milyon dolar katkıda bulunan ziyaretçi harcamaları yaşandı.

-TIME dergisine göre, Eras Turu yalnızca ABD'de 5.7 milyar dolarlık tüketici harcaması yarattı. Dergiye konuşan QuestionPro Research and Insights Başkanı Dan Fleetwood, "Taylor Swift bir ekonomi olsaydı 50 ülkeden daha büyük olurdu" dedi.

- Swift’in dünya turu bu yılın kasım ayında sona erecek.