Yapay zekadan 10 yılda 7 trilyon dolarlık hasıla

Deloitte Türkiye, insan gibi çok yönlü düşünebilen, öğrenen ve uygulayan yapay zekâ sistemini ifade eden ‘Generative AI’ (Üretken Yapay Zekâ) konulu etkinlikte bu alandaki gelişmelere dair öngörülerini paylaştı.

Toplantı için Türkiye’ye gelen Deloitte Küresel Yapay Zekâ Lideri Costi Perricos üretken yapay zekânın toplumun etkileşim ve iş yapma biçimini değiştirebileceğine, bunun da yapay zekâ pazarının katlanarak büyümesine neden olacağına dikkat çekti.

Üretken yapay zekânın gelecek 10 yılda küresel GSYİH’yi 7 trilyon dolar artırmasının beklendiğini belirten Perricos, “Üretken yapay zekânın özellikle öne çıkacağı alanların başında kişiselleştirilmiş içerik, otonom kodlama ile sektörlere ve faaliyet gösterilen alanlara özel içerik üretme geliyor" dedi.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl, yapay zekâ stratejileri olan şirketlerin hedeflerine ulaşmada kullanmayanlara oranla 1,7 kat daha avantajlı olduklarını belirtti.

Yüzde 80 kullanacak

Göl, “İşletmelerin yüzde 73’ü yapay zekânın kendileri için kritik önemde olduğunu söylüyor. Gen AI gerçek potansiyelini daha önce ekonomik olmayan yeni hizmetler veya iş modelleri gibi fırsatlarda gösterecek. Üretken yapay zekâ kullanımının 2026’ya gelindiğinde yüzde 400 oranında artması bekleniyor. İki yıl içinde işletmelerin yüzde 80’inden fazlası üretken yapay zekâ özellikli uygulamaları devreye alacak” diye konuştu.