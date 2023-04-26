Yapay zekayla eğitim tamamlama oranı yüzde 75 arttı

Türkiye’nin “uzaktan eğitim” şirketlerinden birisi olan Enocta, 2023 yılının ilk çeyreğine ait verileri açıkladı.

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, “2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcı davranışlarını analiz ederek elde ettiğimiz veriler bize, kullanıcılarımızın 2022 yılının ilk çeyreğine göre eğitimlere daha fazla önem verdiğini ve yapay zeka önermeleri ile eğitimleri tamamlama oranlarının yüzde 75 oranında arttığını gösteriyor” dedi. Hançer, aynı dönemde aktif kullanıcı sayılarında yüzde 20, içerik atamalarında yüzde 50 artışın olduğunu söyledi.

Enocta’nın pandemi döneminde yoğun bir çalışma ile Dijital Eğitim Kataloğu’nda bulunan 7650 içeriği yıllık abonelik modeli ile kurumsal kullanıcıların hizmetine sunduğunu, aynı zamanda kişiselleştirilmiş öğrenme için yapay zeka yardımıyla kullanıcıları analiz eden, onlara öneriler sunan bir uygulamayı devreye aldığını belirten Hançer şunları söyledi:

Yükseliş artarak devam ediyor

“Yapay Zeka’nın devreye girmesi ve içerik seçeneğinin zenginleşmesi ile atanan, tercih edilen eğitim sayıları ile eğitimleri tamamlama oranlarında yükseliş görülmeye başlandı, bu yükseliş artarak devam ediyor. Biz de, kullanıcılarımızın eğilim ve tercihlerini analiz ediyor, onlara sorular soruyor, aldığımız yanıtları da dikkate alarak sunduğumuz içerik ve altyapı olanaklarını geliştirmeye devam ediyoruz.”

Hançer, bilginin çok hızlı eskidiği, okuldan edinilen bilgilerin iş yaşamındaki değişimi algılamak ve değişime liderlik etmek için yeterli olmadığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Dijital eğitim, bilginin hızla eskidiği bu ortamda bireylerin gelişim yolculuğuna çok önemli katkılar sunuyor; internet bağlantısının olduğu her yerden, her zaman dijital bir cihaz aracılığıyla eğitim alma olanağı sağlıyor” dedi.

Enocta’nın 2023 yılı ilk çeyrek verileri şu şekilde:

- Makine öğrenmesi desteği ile kullanıcılara 13 milyona yakın eğitim önerisi gösterildi. Kullanıcılar bu önermeleri genel eğitim önermelerine göre 3 kat daha fazla tıkladı.

- En çok deneyimlenen eğitim tipi yüzde 60 oranı ile video formatındaki eğitimler oldu. Deneyim süresi kişi bazında ortalama 100 dakika olarak gerçekleşti.

- Enocta Premium Katalog kullanıcıları yüzde 45, Basic Katalog kullanıcıları yüzde 32 oranında kendi eğitimlerini seçmeyi, kısaca “özgür gelişim” fırsatını kullanmayı tercih etti.

- Enocta Katalog eğitimleri beğeni seviyesi 2023 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 500 bin değerlendirme sonucunda 5 üzerinden 4,67 oldu.

En çok tamamlanan eğitim konuları

Güvenli Sürüş

İlkyardım

Depreme Hazırlıklı Olmak ve Depremle Yaşamak

Satış Becerileri

İletişim

Zaman Yönetimi ve Verimlilik

Duygusal Zeka

Müşteri Deneyimi

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