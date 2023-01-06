Yeni spam saldırıları kripto cüzdanları hedefliyor

Kaspersky'nin açıklamasına göre, bu düzenekte, bir "yabancının" kripto hesabından yüzbinlerce dolar çekmek için sosyal medya ağındaki kullanıcılardan yardım isteniyor. Bununla birlikte, "yabancıya" yardım etmek için kurbanların dolandırıcılık amaçlı etki alanında (domain) bir VIP hesabı oluşturmaları ve bunun için ödeme yapmaları teşvik ediliyor. Bu da onların "coin"lerini kaybetmelerine neden oluyor.

Yabancı tarafından paylaşılan alan adını ziyaret eden kurban, kendisini yatırım platformu olduğunu iddia eden bir sitede buluyor. Kullanıcı, yabancıdan aldığı kullanıcı adını ve şifreyi girdikten sonra, gerçekten de belirtilen miktarın bulunduğu yabancının hesabına gidiyor.

Parayı hesaptan çekebilmek için kurbandan kendi cüzdan adresini, blok zincirini ve ek bir şifreyi vermesi isteniyor ancak kurbanın ek şifresi bulunmuyor. Böylece platform, kurbana doğrudan sistem içinde para transferi yapması için bir yol sunuyor. Kurban sisteme kaydolup VIP statüsü için ödeme yapmak üzere kripto cüzdan verilerini girer girmez, hesabındaki para çalınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Andrey Kovtun, saldırganların kurbanın hesabından para çalmak adına, yabancılardan bir kripto cüzdandan para çekmelerine yardım etmelerini önerdiği bir düzenek keşfettiklerini belirtti.

Bu kripto dolandırıcılığının tek örnek olmaktan çok uzak olduğunu aktaran Kovtun, şunları kaydetti:

"Giderek daha fazla kullanıcı kripto para cüzdanlarını açıp para birimlerini madeni paraya çevirdiğinden, kripto para birimi saldırganlar için son derece sıcak bir hedef olmaya devam ediyor. Blockchain de saldırganların hiçbir iz bırakmadan para çalabilmelerine izin veren bir sistem, bu da işleri daha iyi bir hale getirmiyor. Yakında, daha fazla sayıda ve daha karmaşık kripto dolandırıcılığı örneklerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz, bu nedenle kripto kullanan tüm kullanıcılar hesaplarını, cüzdanlarını ve madeni paralarını nasıl güvende tutacaklarının farkında olmalıdır."

"Güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin ve önerilerini izleyin"

Kaspersky, spam saldırılarının kurbanı olmamak için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Mesaj kendi içinde bir telaşe içindeyse dikkatli olun. Spam gönderenler genellikle bir aciliyet duygusu yaratarak baskı uygulamaya çalışırlar. Örneğin, konu satırı sizi harekete geçmeye zorlamak için 'acil' veya 'acil işlem gerekli' gibi sözcükler içerebilir. Spam mesajlara nasıl tepki verdiğinize dikkat edin. Her durumda, spam mesajlarını tıklamamak veya açmamak en iyisidir. Şüpheye düştüğünüzde, emin olmadığınız mesajları silerek dikkatli olun.

İstenmeyen bir iletiyi yanıtlamak güvenli olmayan bir uygulamadır. Bunu yapmak, dolandırıcıları sizin adresinizin canlı bir e-posta adresi olduğu konusunda uyarır ve daha fazla istenmeyen postayı davet eder. Kötü amaçlı yazılım indirmemek veya bir kimlik avı saldırısının kurbanı olmamak için spam e-postalardaki bağlantılara tıklamayın veya ekleri açmayın. En iyi arkadaşlarınızdan birinden bir mesaj veya mektup gelse bile, onların hesaplarının da ele geçirilmiş olabileceğini unutmayın. Her durumda dikkatli olun. Bir mesaj dostça görünse bile, bağlantılara ve eklere dikkatle yaklaşın. Güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin ve önerilerini izleyin. Bu güvenli çözümler potansiyel sorunların çoğunu otomatik olarak çözecek ve gerekirse sizi uyaracaktır."