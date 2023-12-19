Yerli firmalar seri küp uydu üretimine başlıyor

Nagihan KALSIN

İşbirliği kapsamında Türkiye’de yerli seri küp uydu üretimine geçilmesi hedeflenirken Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın, bu ay itibariyle 5 şirketin birlikteliğiyle Küpsat AŞ isimli bir şirket kuracaklarını ve 2024’te ilk küp uyduları üreterek SpaceX aracılığıyla uzaya göndereceklerini açıkladı.

Uzay Savunma Komutanlığı kurulacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen “Cubesat Vision Uluslararası Yakın Yörünge Küp Uydu ve Küçük Uydu Konferansı” kapsamında yakın yörünge uydu üretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak isteyen yerli şirket ve yatırımcılar ile Kanada merkezli QSTC isimli uydu şirketi arasında önemli bir protokol imzalandı. 48 üyesi ile son bir yılda 17 milyar dolar ihracata imza atan TUYAD’ın Başkanı Hayrettin Özaydın, daha önce yurtdışında yaptıkları fuar çalışmalarının aynısını bu yıl Cubesat Vision Konferansı ile Türkiye’de yaptıklarını anlatarak, “Fuarda Türkiye’de ve yurtdışındaki firmaların tanıştırılmasını sağladık. 25 ilden gelen iletişimcilere afet anında iletişimin sağlanması için eğitim verdik. Uydular iletişimde her zaman önü kesilemez ve son alternatifimiz. Afet anında bu ekiplerin sahaya koşmasını sağlıyoruz” dedi. Türkiye’nin kara, hava ve deniz alanlarının yanı sıra uzay alanlarını da koruması gerektiğini kaydeden Özaydın, Türkiye’de bu kapsamda bir Uzay Savunma Komutanlığı kurulmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Seri küp uydu üretimine geçilecek

Türkiye’de yakın yörünge uydu üretim ve araştırması yapan yerli firmalar Hedef Elektronik, Skytech, NETA, Profen ile Kanadalı Uydu şirketi QSTC arasında imzalanan protokolle bu ay içerisinde 1 milyon dolar sermayeli Küpsat isimli ortak bir şirket kuracaklarını ve seri küp uydu araştırma ile üretimine başlayacaklarını kaydetti. Uyduların ilk etapta haberleşme ve gözlem maksatlı kullanılacağını ardından ise savunma amacıyla kullanılacak uyduların da ekosisteme dâhil olacağını anlatan Özaydın, “İlk 6 ayda kendi uydumuzu imal edip fırlatmak için harekete geçiyoruz. Yine fırlatma için randevu alarak 2024 yılı içerisinde SpaceX aracılığıyla uydularımızı fırlalatacağız” diye konuştu.

"Türkiye ile iş birliğinden mutluyuz"

Kanada QSTC Yönetim Kurulu Başkanı Gurvinder Chohan ise Türkiye ve yakın bölgede iş imkanlarını değerlendirmek istediklerini belirterek, üretimin lokal olarak yapılması ve ürünlerin geliştirilmesinde destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Chohan, “Türkiye’deki uydu teknolojileri ve uydu üretimi için burada olmak muhteşem bir şey. İşbirliğinin artarak devam etmesi için önümüze bakıyoruz” diye konuştu.