Yerli yazılımlar ile Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlayacak
Mersin’de 2019 yılından bu yana Siber Güvenlik ve Network alanında kurum ve işletmelere teknoloji çözümleri, danışmanlık hizmeti, ürün tedariki ve destek hizmeti sunan Simer Siber Güvenlik , işletmelerin tüm bilişim ve iletişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Meryem KARADAĞ
Uzmanlık alanlarının Siber Güvenlik olduğunu ve işletmelerin güvenliğini sağlamak için yasalar ve regülasyonlara uygun önlemler aldıklarını belirten Simer Siber Güvenlik Genel Müdürü Siber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında anahtar teslim çözümler sunuyoruz.
Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işletmelerin ya da kapsama giren kurum ve kuruluşların uyumlu hale gelebilmesi güvenli ve verimli süreçlerin olabilmesi için teknik tedbirleri alabilecek ekip ve ekipmana sahibiz, hem de bünyemizde bulunan hukukçularla birlikte idari tedbirlerinde uygulanmasını sağlayıp tüm süreci yönetebiliyoruz.
Ayrıca bölgede tek Veri Kurtarma ve Adli Bilişim alanında çalışma yapan şirketiz” dedi. İş ortakları ile birlikte geliştirdikleri, ürettikleri yerli ve milli yazılımlar ile Milli Teknoloji Hamlesi’ne verdikleri destekle, Türkiye’nin dijital güvenliğini ve teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedeflediklerini dikkat çeken Güçlü, “Dünya genelinde yaşanan yazılım sorunu hem yazılım sağlayıcıları hem de kullanıcılar için önemli dersler barındırıyor. Gelecekte benzer sorunların önüne geçmek adına daha dikkatli ve planlı olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı” diye konuştu.
“Yerli yazılımlar dışa bağımlılıktan kurtarır”
Yerli ve milli yazılımların siber güvenliğin yanında Türkiye’yi, dışa bağımlı olmaktan da kurtaracağını böylelikle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Güçlü, “Yabancı bir siber güvenlik tedarikçisinin neden olduğu, dünyanın en yüksek etkiye sahip bilgi teknolojisi kazalarından biriyle karşı karşıya kaldık.
Yerli yazılım ve siber güvenlik çözümlerinin ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olması ve sektörün stratejik önemini ortaya koyan temel gelişmelerden olması sebebiyle önemi katlanarak artmaktadır. Katma değerli yerli milli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizin artması için kritik öneme sahip dijital dönüşümü doğru adımlar ile hızla gerçekleştirmeliyiz” dedi.