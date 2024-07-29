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Yerli yazılımlar ile Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlayacak

Mersin’de 2019 yılından bu yana Siber Güvenlik ve Network alanında kurum ve işletmelere teknoloji çö­zümleri, danışmanlık hizmeti, ürün tedariki ve destek hizme­ti sunan Simer Siber Güvenlik , işletmelerin tüm bilişim ve ile­tişim teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya de­vam ediyor.

Dünya Gazetesi
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Meryem KARADAĞ

Uzmanlık alanla­rının Siber Güvenlik olduğu­nu ve işletmelerin güvenliğini sağlamak için yasalar ve regü­lasyonlara uygun önlemler al­dıklarını belirten Simer Siber Güvenlik Genel Müdürü Si­ber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü, “Kişisel Verilerin Ko­runması Kanunu kapsamında anahtar teslim çözümler su­nuyoruz.

Kişisel verilerin ko­runması kanunu kapsamın­da işletmelerin ya da kapsama giren kurum ve kuruluşların uyumlu hale gelebilmesi gü­venli ve verimli süreçlerin ola­bilmesi için teknik tedbirleri alabilecek ekip ve ekipmana sahibiz, hem de bünyemizde bulunan hukukçularla birlik­te idari tedbirlerinde uygulan­masını sağlayıp tüm süreci yö­netebiliyoruz.

Ayrıca bölgede tek Veri Kurtarma ve Adli Bi­lişim alanında çalışma yapan şirketiz” dedi. İş ortakları ile birlikte geliştirdikleri, üret­tikleri yerli ve milli yazılım­lar ile Milli Teknoloji Hamle­si’ne verdikleri destekle, Tür­kiye’nin dijital güvenliğini ve teknolojik bağımsızlığını sağ­lamayı hedeflediklerini dik­kat çeken Güçlü, “Dünya ge­nelinde yaşanan yazılım soru­nu hem yazılım sağlayıcıları hem de kullanıcılar için önem­li dersler barındırıyor. Gele­cekte benzer sorunların önü­ne geçmek adına daha dikkat­li ve planlı olunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı” diye konuştu.

“Yerli yazılımlar dışa bağımlılıktan kurtarır”

Yerli ve milli yazılımların si­ber güvenliğin yanında Türki­ye’yi, dışa bağımlı olmaktan da kurtaracağını böylelikle ülke ekonomisine büyük katkı sağ­layacağını belirten Güçlü, “Ya­bancı bir siber güvenlik teda­rikçisinin neden olduğu, dün­yanın en yüksek etkiye sahip bilgi teknolojisi kazalarından biriyle karşı karşıya kaldık.

Yerli yazılım ve siber güven­lik çözümlerinin ulusal güven­lik açısından kritik öneme sa­hip olması ve sektörün strate­jik önemini ortaya koyan temel gelişmelerden olması sebebiy­le önemi katlanarak artmak­tadır. Katma değerli yerli milli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizin artması için kritik öneme sahip dijital dö­nüşümü doğru adımlar ile hız­la gerçekleştirmeliyiz” dedi.