Youtube kuralları zorlaştırdı! Aile planında yeni dönem

YouTube, Premium Aile abonelik planı için uzun süredir esnek olan 'aynı evde yaşama' kuralını artık daha katı bir şekilde uygulamaya başlıyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, aile planı yöneticisiyle aynı adreste bulunmayan kullanıcıların Premium avantajları tehlikeye girecek.

Adres doğrulaması zorunlu hale geliyor

Aylık 159,99 TL'ye sunulan ve beş kişiye kadar kullanıma olanak sağlayan YouTube Premium Aile planında, farklı adreslerde yaşayan kullanıcıların üyelikleri artık iptal edilecek. Halihazırda bazı aboneler, "YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak" başlıklı e-postalar almaya başladı bile.

Bu e-postalarda, aynı adreste yaşamadığı tespit edilen kullanıcıların 14 gün içinde adres doğrulaması yapmamaları halinde Premium ayrıcalıklarını kaybedecekleri belirtiliyor.

Her 30 günde bir kontrol edilecek

YouTube, aile planı üyelerinin adreslerini her 30 günde bir elektronik sistem üzerinden kontrol edecek. Daha önce esnek uygulanan bu kural, yeni dönemde sıkı bir şekilde denetlenecek. Bu sayede, planı kötüye kullanan hesapların Premium erişimi sonlandırılacak.