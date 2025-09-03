Youtube kuralları zorlaştırdı! Aile planında yeni dönem
YouTube, Premium Aile planında uzun süredir esnek uygulanan 'aynı evde yaşama' kuralını sıkılaştırıyor. Bazı abonelere, "YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak" başlıklı uyarı e-postaları gitmeye başladı. Aylık 159,99 TL'ye beş kişiye kadar reklamsız video izleme ve YouTube Müzik erişimi sunan plan kapsamında, farklı adreslerde yaşayan kullanıcıların üyelikleri iptal edilecek. YouTube, adresleri her 30 günde bir kontrol ederek uygunsuz hesapların erişimini sonlandıracak.
YouTube, Premium Aile abonelik planı için uzun süredir esnek olan 'aynı evde yaşama' kuralını artık daha katı bir şekilde uygulamaya başlıyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, aile planı yöneticisiyle aynı adreste bulunmayan kullanıcıların Premium avantajları tehlikeye girecek.
Adres doğrulaması zorunlu hale geliyor
Aylık 159,99 TL'ye sunulan ve beş kişiye kadar kullanıma olanak sağlayan YouTube Premium Aile planında, farklı adreslerde yaşayan kullanıcıların üyelikleri artık iptal edilecek. Halihazırda bazı aboneler, "YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak" başlıklı e-postalar almaya başladı bile.
Bu e-postalarda, aynı adreste yaşamadığı tespit edilen kullanıcıların 14 gün içinde adres doğrulaması yapmamaları halinde Premium ayrıcalıklarını kaybedecekleri belirtiliyor.
Her 30 günde bir kontrol edilecek
YouTube, aile planı üyelerinin adreslerini her 30 günde bir elektronik sistem üzerinden kontrol edecek. Daha önce esnek uygulanan bu kural, yeni dönemde sıkı bir şekilde denetlenecek. Bu sayede, planı kötüye kullanan hesapların Premium erişimi sonlandırılacak.