Teknolojik üstünlükle Avrupa ve ABD’yle rekabet etmek
Ford Otosan fabrikalarındaki otonom robotlar ihtiyacı karşılamayınca şirketin Ar-Ge ekibinin geliştirdiği teknoloji, girişime dönüştü. Yılsonunda 10 milyon euro ciro hedefi koyan Bluepath Robotics’in CCO’su Fehim Düzgün, küresel rekabete hazır olduklarını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Bu hafta sayfamızda kurum içi girişimcilik örneklerinden birinin hikâyesine yer verdik. Şirketin kuruluşu, Ford Otosan fabrikalarında otonom robot malzeme taşımacılığı için ihtiyaç duyulan ürünün devreye alınmasında yaşanan zorluğa dayanıyor.
Üretimi kendi bünyelerinde gerçekleştirmeye karar veren Ford Otosan tarafından bir araya getirilen Ar-Ge ekibi, bir süre sonra kendi otonom mobil robotlarını üretmeye başlıyor.
Belirli sayılara ulaşıp fabrikada verimlilik artırıldıktan sonra ekip, Bluepath Robotics adıyla Kasım 2023 itibarıyla ayrı bir şirket olarak ticari hayatına başlıyor. Bluepath Robotics CCO’su Fehim Düzgün, Uludağ Üniversitesi’nde elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine teknoloji sektöründe test mühendisi olarak adım attı.
Sonrasında servis müdürlüğü, kanal pazarlama müdürlüğü ve satış müdürlüğü pozisyonlarında ilerleyen Düzgün, kuruluşundan itibaren Bluepath Robotics ailesinin içinde yer alıyor. Düzgün, “2 milyon euro sermaye ile kuruluşumuzu gerçekleştirdik ve bu bizi robotik teknolojiler alanında iddialı bir girişime dönüştürdü” diye başlıyor söze…
Kapasite yılda 500 otonom robot
Özellikle fabrikalarda robotların / otonom araçların daha etkin şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikle insan gücü ve istihdamının devre dışı kalacağına yönelik endişeler ve iş gücünün geleceğine dair yaklaşımlar sanayi sektörünün ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Düzgün ise Bluepath Robotics’in bu konudaki görüşünü şu sözlerle ifade ediyor;
“Bluepath Robotics; üretim tesislerinde, lojistik merkezlerinde ve depolama işlerinde operasyonlar- yani bir ürünün A noktasından B noktasına taşınması gibi işler -için çözümler üretiyor. Teknoloji devreye girdiğinde ‘İşçileri çıkartıp robotları mı yerleştireceksiniz?’ gibi bir düşünce ortaya çıkabilir ancak bizim yaklaşımımız insanları daha verimli ve faydalı işlerde kullanmak üzerinden ilerliyor.
Robotlarımız, çok hafiften çok yüklü ürünlere kadar malzemelerin taşınmasını sağlayan robotlardır. Ayrıca sunulan çözümlerimizden biri de hata faktörü; robotlar insanlardan çok daha düşük hata yapma olasılığına sahiptir ve otonom mobil robotlar kaza riskini azaltmaktadır.”
50 kişilik bir ekibin çoğunluğunun Ar-Ge mühendislerinden oluştuğunu ifade eden Düzgün, Ar-Ge odaklı bir şirket olarak ürün donanımı ile yazılımını tamamen kendilerinin geliştirdiğini söyledi. Gölcük’te gerçekleştirdikleri fabrika yatırımı hakkında da bilgi veren Düzgün, “Yeni fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte yıllık üretim kapasitemiz 500 adede ulaştı. . Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak ve sektördeki taleplere anında yanıt vermek için bu yeni tesis, stratejimizin merkezi bir parçası haline geldi. Dolayısıyla, bu fabrika ile şirketimizin genel performansında ve piyasadaki konumunda gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz” dedi.
“Yılsonu hedefi 10 milyon euro ciro”
Düzgün, 2024 yılı sonuna kadar 10 milyon euro ciro hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu; “Bu hedef, şirketimizin sağlam temeller üzerine kurulmuş büyüme stratejileri ve pazardaki yenilikçi pozisyonumuzla doğrudan ilişkilidir. İlerleyen teknolojilerimiz ve genişleyen müşteri tabanımız, bu ciro hedefine ulaşmamızda kritik rol oynayacak.
Bu büyüme oranı, yatırımlarımızın ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimizin meyvelerini toplamamıza olanak tanıyacak, aynı zamanda pazardaki konumumuzu daha da güçlendirecek. 2024 yılı hedefimiz sadece finansal bir rakamdan ibaret değil, aynı zamanda pazarda sürdürülebilir bir teknolojik üstünlük anlamına geliyor. Bluepath Robotics olarak, bu hedefe ulaşmak için inovasyona olan bağlılığımızı ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”
“Küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olacağız”
Uluslararası alanda geniş bir etki boyutuna sahip olma misyonumuz doğrultusunda, Avrupa, Amerika ve İngiltere gibi büyük ekonomik potansiyel barındıran bölgeleri hedef pazarlar olarak belirlediklerinin altını çizen Düzgün, “Bu pazarlarda, otomasyon ve robotik teknolojilerine olan artan talebi karşılamak için stratejik adımlar atıyoruz ve küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.
Önde gelen iş ortaklarımız arasında Synaos, Nokia ve Ford Otosan/Ford Motor Company gibi prestijli şirketler bulunuyor. Bu güçlü iş birlikleri, pazar penetrasyonumuzu derinleştirmemize ve teknolojik çözümlerimizi daha geniş bir müşteri kitlesine sunmamıza olanak sağlıyor. Gelecekte, bu iş birliklerini daha da genişleterek, sektördeki yenilikleri ve iş ortaklıklarını daha ileri taşımayı planlıyoruz. Bu strateji, markamızın global çapta tanınırlığını artırırken, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini de pekiştirecek” diye konuştu.