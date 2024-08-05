Teknolojik üstünlükle Avrupa ve ABD’yle rekabet etmek

Sevilay ÇOBAN

Bu hafta sayfamızda ku­rum içi girişimcilik ör­neklerinden birinin hikâyesine yer verdik. Şir­ketin kuruluşu, Ford Otosan fabrikalarında otonom robot malzeme taşımacılığı için ih­tiyaç duyulan ürünün devre­ye alınmasında yaşanan zor­luğa dayanıyor.

Üretimi kendi bünyelerinde gerçekleştirme­ye karar veren Ford Otosan tarafından bir araya getiri­len Ar-Ge ekibi, bir süre son­ra kendi otonom mobil robot­larını üretmeye başlıyor.

Be­lirli sayılara ulaşıp fabrikada verimlilik artırıldıktan sonra ekip, Bluepath Robotics adıy­la Kasım 2023 itibarıyla ayrı bir şirket olarak ticari hayatı­na başlıyor. Bluepath Robotics CCO’su Fehim Düzgün, Ulu­dağ Üniversitesi’nde elektro­nik mühendisliği bölümün­den mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine tekno­loji sektöründe test mühendi­si olarak adım attı.

Sonrasın­da servis müdürlüğü, kanal pazarlama müdürlüğü ve satış müdürlüğü pozisyonlarında ilerleyen Düzgün, kuruluşun­dan itibaren Bluepath Robo­tics ailesinin içinde yer alıyor. Düzgün, “2 milyon euro ser­maye ile kuruluşumuzu ger­çekleştirdik ve bu bizi robotik teknolojiler alanında iddialı bir girişime dönüştürdü” diye başlıyor söze…

Kapasite yılda 500 otonom robot

Özellikle fabrikalarda robot­ların / otonom araçların daha etkin şekilde kullanılmaya baş­lanmasıyla birlikle insan gücü ve istihdamının devre dışı ka­lacağına yönelik endişeler ve iş gücünün geleceğine dair yakla­şımlar sanayi sektörünün ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Düzgün ise Bluepath Robotics’in bu konudaki görü­şünü şu sözlerle ifade ediyor;

“Bluepath Robotics; üretim tesislerinde, lojistik merkez­lerinde ve depolama işlerinde operasyonlar- yani bir ürünün A noktasından B noktasına ta­şınması gibi işler -için çözüm­ler üretiyor. Teknoloji devreye girdiğinde ‘İşçileri çıkartıp ro­botları mı yerleştireceksiniz?’ gibi bir düşünce ortaya çıkabi­lir ancak bizim yaklaşımımız insanları daha verimli ve fay­dalı işlerde kullanmak üzerin­den ilerliyor.

Robotlarımız, çok hafiften çok yüklü ürünlere ka­dar malzemelerin taşınması­nı sağlayan robotlardır. Ayrıca sunulan çözümlerimizden bi­ri de hata faktörü; robotlar in­sanlardan çok daha düşük ha­ta yapma olasılığına sahiptir ve otonom mobil robotlar kaza riskini azaltmaktadır.”

50 kişilik bir ekibin çoğun­luğunun Ar-Ge mühendisle­rinden oluştuğunu ifade eden Düzgün, Ar-Ge odaklı bir şir­ket olarak ürün donanımı ile yazılımını tamamen kendi­lerinin geliştirdiğini söyledi. Gölcük’te gerçekleştirdikleri fabrika yatırımı hakkında da bilgi veren Düzgün, “Yeni fab­rikamızın devreye girmesiyle birlikte yıllık üretim kapasite­miz 500 adede ulaştı. . Müş­terilerimizin ihtiyaçlarını da­ha etkin bir şekilde karşılamak ve sektördeki taleplere anında yanıt vermek için bu yeni tesis, stratejimizin merkezi bir par­çası haline geldi. Dolayısıyla, bu fabrika ile şirketimizin ge­nel performansında ve piyasa­daki konumunda gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz” dedi.

“Yılsonu hedefi 10 milyon euro ciro”

Düzgün, 2024 yılı sonu­na kadar 10 milyon euro ciro hedeflediklerini dile getire­rek, şöyle konuştu; “Bu hedef, şirketimizin sağlam temel­ler üzerine kurulmuş büyüme stratejileri ve pazardaki yeni­likçi pozisyonumuzla doğru­dan ilişkilidir. İlerleyen tek­nolojilerimiz ve genişleyen müşteri tabanımız, bu ciro he­define ulaşmamızda kritik rol oynayacak.

Bu büyüme oranı, yatırımlarımızın ve araştır­ma-geliştirme faaliyetlerimi­zin meyvelerini toplamamıza olanak tanıyacak, aynı zaman­da pazardaki konumumuzu daha da güçlendirecek. 2024 yılı hedefimiz sadece finan­sal bir rakamdan ibaret değil, aynı zamanda pazarda sürdü­rülebilir bir teknolojik üstün­lük anlamına geliyor. Bluepath Robotics olarak, bu hedefe ulaşmak için inovasyona olan bağlılığımızı ve müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye de­vam edeceğiz.”

“Küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olacağız”

Uluslararası alanda geniş bir etki boyutuna sahip olma misyonumuz doğrultusunda, Avrupa, Amerika ve İngiltere gibi büyük ekonomik potansiyel barındıran bölgeleri hedef pazarlar olarak belirlediklerinin altını çizen Düzgün, “Bu pazarlarda, otomasyon ve robotik teknolojilerine olan artan talebi karşılamak için stratejik adımlar atıyoruz ve küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Önde gelen iş ortaklarımız arasında Synaos, Nokia ve Ford Otosan/Ford Motor Company gibi prestijli şirketler bulunuyor. Bu güçlü iş birlikleri, pazar penetrasyonumuzu derinleştirmemize ve teknolojik çözümlerimizi daha geniş bir müşteri kitlesine sunmamıza olanak sağlıyor. Gelecekte, bu iş birliklerini daha da genişleterek, sektördeki yenilikleri ve iş ortaklıklarını daha ileri taşımayı planlıyoruz. Bu strateji, markamızın global çapta tanınırlığını artırırken, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini de pekiştirecek” diye konuştu.