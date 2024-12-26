‘‘Tekstil sektörü, 2025’te eski günlerine dönecek’’
Tekstil sektöründe enerji ve işçi maliyetlerinin son dönemde yükselmiş olması nedeniyle sektörde daralma yaşandığını kaydeden Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, 2025’in ikinci yarısında sektörün eski günlerine döneceğini söyledi. Cevizli, orta ölçekli üreticilerin de Mısır’a üretim yapmak için gitmeye başladığını bildirdi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli merkezlerinden biri olan ve 3 bin firmanın faaliyet gösterdiği Giyimkent, 800’üzerinde firma yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracat yapıyor.
Giyimkent’in Türk tekstilinin kalitesini ve gücünü dünyaya taşıdıklarını belirten Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, Türkiye’de tekstil merkezlerinden biri olarak hem ihracat hem de iç pazarda sektörü desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Enerji ve işçi maliyetlerinin son dönemde yükselmesi nedeniyle ihracatta yüzde 10, iç pazarda ise yüzde 15 oranında sektörde daralma yaşandığını ileten Cevizli, 2025’in ikinci yarısında talep artışı beklediklerini ve sektörün eski günlerine döneceğini ifade etti.
Cevizli, orta ölçekli üreticilerin de Mısır’da üretim yapmak için gitmeye başladığını bildirdi. Cevizli, Türk tekstil sektörünün güncel durumu hedefleri ve Giyimkent’in sektöre katkısına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekstil sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunu belirten Cevizli, 1 buçuk milyon kişiye istihdam sağlandığına dikkat çekti.
Daralmayı iş gücü, kargo ücreti ve enerji etkiledi
Sektörün ihracata katkısının da büyük olduğunu aktaran Cevizli, sektör ihracatının 2021 ve 2022 yılında 19,2 milyar dolar olduğunu aktardı. 2023 ve 2024’te sektörde daralma yaşandığına dikkat çeken Cevizli, “Bu daralma Türkiye’de işgücü maliyetlerinin yüksek olması, enerji fiyatlarının artması ve kargo ücretlerinin artması nedeniyle yaşandı.
2023- 2024 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv sektörü 35 milyar dolar ile birinci sırada. Kimyevi madde sektörü 30 milyar dolar civarında ihracat ile ikinci sırada yer alıyor. Tekstil de iki veya üçüncü sırada yer alıyordu. Bu sene tekstil sektörünün ihracatta üç veya dördüncü sırada yer almasını bekliyoruz” diye konuştu.
“Yurt dışında üretilen ürünün ihracatını Türkiye’den yapalı
Enerji ve işçilik maliyetlerinin Türkiye’de yükselmesi nedeniyle Mısır gibi ülkelerde üretim tesisi açan büyük firmaların yanı sıra orta ölçekli firmalar olduğunu söyleyen Cevizli, “Giyimkent’ten Mısır’a üretim için giden bir iki firmamız var. Mısır iş gücü ve enerji maliyetlerinin düşük olması nedeniyle tercih ediliyor.
Orada üretim yapan firmaların kısa vadede buradaki kaliteyi, modayı yakalaması mümkün görünmüyor. Mısır bu konuda çok büyük teşvikler veriyor. Türkiye rekabet için global firmalar ortaya çıkarmalı. Yurt dışında da üretim yapılabilir ama üretilen ürünün ihracatının Türkiye üzerinden yapılması gibi üçüncü bir yol izlenebilir” diye konuştu.
Sektördeki tehlike: İşçi sorunu
Tekstil sektöründeki işçi bulma sorununa da değinen Cevizli, “Bizim gençlerimiz tekstil sektöründe çalışmak istemiyorlar. Genel olarak beyaz yakalı olmak istiyorlar. Sektörümüz için ilerideki en büyük tehlikelerden biri de bu.
Bunun tehlikeyi önlemek için meslek liselerinde eğitimler verilerek bu kanala yerel iş gücünü yönlendirilmesi gerekiyor. Tekstilde 1,5 milyon istihdamın yaklaşık yüzde 10’u Suriyeliler oluşturuyor. Suriyelilerin dönüşü şu an yavaş seyrediyor, gelecekte bu sayı yükseldiğinde tekstil sektörü olumsuz etkilenecek” dedi.
Ünlü markalar ‘İndirim Çadırı’nda halkla buluşuyor
Giyimkent’te geçtiğimiz yıl hizmet veren indirim çadırının 2025’te de tüketicilerle buluşmaya devam edeceğini aktaran Muzaffer Cevizli, “Türkiye’nin en ünlü hazır giyim markaları ve üreticileri, ihracat fazlası ve üretim fazlası ürünlerini ciddi indirimlerle tüketicilerle buluşturuyor. İndirim çadırı 12 ay boyunca hizmet verecek.
Çadırda, tüm dünyaya ihracat yapan ve Türkiye’de mağazalar zinciri olan ünlü markalar ve üreticilerin ihracat fazlası, üretim fazlası kusursuz ve orijinal ürünler ciddi indirimlerle yer alıyor. Hazır giyimden ev dekorasyonu ürünlerine, takı, aksesuar, şal ve eşarp gibi seçenekler yer alıyor” diye konuştu.