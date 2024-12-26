‘‘Tekstil sektörü, 2025’te eski günlerine dönecek’’

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin tekstil sektö­ründe önemli merkez­lerinden biri olan ve 3 bin firmanın faaliyet gösterdi­ği Giyimkent, 800’üzerinde fir­ma yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Giyimkent’in Türk tekstilinin kalitesini ve gücünü dünyaya taşıdıkları­nı belirten Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, Türkiye’de tekstil mer­kezlerinden biri olarak hem ih­racat hem de iç pazarda sektö­rü desteklemeye devam ettik­lerini bildirdi. Enerji ve işçi maliyetlerinin son dönemde yükselmesi nedeniyle ihracat­ta yüzde 10, iç pazarda ise yüz­de 15 oranında sektörde daral­ma yaşandığını ileten Cevizli, 2025’in ikinci yarısında talep artışı beklediklerini ve sektö­rün eski günlerine döneceğini ifade etti.

Cevizli, orta ölçekli üreticilerin de Mısır’da üretim yapmak için gitmeye başladığı­nı bildirdi. Cevizli, Türk tekstil sektörünün güncel durumu he­defleri ve Giyimkent’in sektöre katkısına ilişkin basın mensup­larına açıklamalarda bulundu. Tekstil sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunu belirten Cevizli, 1 buçuk milyon kişiye istihdam sağlandığına dikkat çekti.

Daralmayı iş gücü, kargo ücreti ve enerji etkiledi

Sektörün ihracata katkısının da büyük olduğunu aktaran Ce­vizli, sektör ihracatının 2021 ve 2022 yılında 19,2 milyar do­lar olduğunu aktardı. 2023 ve 2024’te sektörde daralma ya­şandığına dikkat çeken Ceviz­li, “Bu daralma Türkiye’de iş­gücü maliyetlerinin yüksek olması, enerji fiyatlarının art­ması ve kargo ücretlerinin art­ması nedeniyle yaşandı.

2023- 2024 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv sektö­rü 35 milyar dolar ile birinci sı­rada. Kimyevi madde sektörü 30 milyar dolar civarında ihra­cat ile ikinci sırada yer alıyor. Tekstil de iki veya üçüncü sıra­da yer alıyordu. Bu sene teks­til sektörünün ihracatta üç veya dördüncü sırada yer almasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Yurt dışında üretilen ürünün ihracatını Türkiye’den yapalı

Enerji ve işçilik maliyet­lerinin Türkiye’de yüksel­mesi nedeniyle Mısır gibi ül­kelerde üretim tesisi açan büyük firmaların yanı sıra orta ölçekli firmalar olduğunu söy­leyen Cevizli, “Giyimkent’ten Mısır’a üretim için giden bir iki firmamız var. Mısır iş gücü ve enerji maliyetlerinin düşük olması nedeniyle tercih ediliyor.

Orada üretim yapan firmaların kısa vadede buradaki kaliteyi, modayı yakalaması mümkün görünmüyor. Mısır bu konuda çok büyük teşvikler veriyor. Türkiye rekabet için global firmalar ortaya çıkarma­lı. Yurt dışında da üretim yapı­labilir ama üretilen ürünün ih­racatının Türkiye üzerinden yapılması gibi üçüncü bir yol iz­lenebilir” diye konuştu.

Sektördeki tehlike: İşçi sorunu

Tekstil sektöründeki işçi bulma sorununa da değinen Cevizli, “Bizim gençlerimiz tekstil sektöründe çalışmak is­temiyorlar. Genel olarak beyaz yakalı olmak istiyorlar. Sektö­rümüz için ilerideki en büyük tehlikelerden biri de bu.

Bunun tehlikeyi önlemek için meslek liselerinde eğitimler verilerek bu kanala yerel iş gücünü yön­lendirilmesi gerekiyor. Teks­tilde 1,5 milyon istihdamın yaklaşık yüzde 10’u Suriyeliler oluşturuyor. Suriyelilerin dö­nüşü şu an yavaş seyrediyor, gelecekte bu sayı yükseldiğin­de tekstil sektörü olumsuz et­kilenecek” dedi.

Ünlü markalar ‘İndirim Çadırı’nda halkla buluşuyor

Giyimkent’te geçtiğimiz yıl hizmet veren indirim çadırının 2025’te de tüketicilerle buluşmaya devam edeceğini aktaran Muzaffer Cevizli, “Türkiye’nin en ünlü hazır giyim markaları ve üreticileri, ihracat fazlası ve üretim fazlası ürünlerini ciddi indirimlerle tüketicilerle buluşturuyor. İndirim çadırı 12 ay boyunca hizmet verecek.

Çadırda, tüm dünyaya ihracat yapan ve Türkiye’de mağazalar zinciri olan ünlü markalar ve üreticilerin ihracat fazlası, üretim fazlası kusursuz ve orijinal ürünler ciddi indirimlerle yer alıyor. Hazır giyimden ev dekorasyonu ürünlerine, takı, aksesuar, şal ve eşarp gibi seçenekler yer alıyor” diye konuştu.