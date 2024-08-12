Tekstil sektöründe dönüşüme öncülük edecek

Başak Nur GÖKÇAM

Sektörlerin küresel emisyon paylarına yö­nelik yapılan analizle­re göre tekstil endüstrisinin, toplam emisyonların yüz­de 4 ila yüzde 10’undan so­rumlu olduğu tahmin edili­yor. Yine bu alanda yapılan araştırmalara göre bu yüzyı­lın sonuna kadar bu oranın yüzde 26’ya kadar varacağı düşünülüyor. Bunun altın­da yatan ana etkenin elbet­te ki popüler kültür kaynaklı aşırı tüketim olduğu bir ger­çek.

Öngörülere göre sektö­rün emisyon payının yüzde 26’lara ulaşması ise endi­şe verici bir tahmin. Birleş­miş Milletler Çevre Progra­mı’nın konuya ilişkin yaptı­ğı değerlendirmeye göre bu oran tüm uluslararası uçuş­lar ve deniz taşımacılığının toplamından daha fazlasına denk geliyor. Bu nedenle de tekstil endüstrisinde çalış­makta olan şirketlere emis­yon azaltımında büyük rol düşüyor.

Sektör, BM amaçları ile uyumlu hale getirilecek

Kendine düşen sorumlu­luk bilinciyle hareket eden Inditex Grup da geçtiğimiz günlerde sürdürülebilirlik taahhütlerini paylaştı. Mas­simo Dutti ile birlikte Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradi­varius, Oysho, Zara Home olmak üzere toplam 7 mo­da markasını yöneten grup, sürdürülebilirlik raporun­da moda endüstrisini in­sanlar ve gezegen için pozi­tif bir güç haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. Sek­törü, Birleşmiş Milletler’in (BM) tavsiyeleri ve amaçları ile uyumlu hale getirerek, ik­lim değişikliğine karşı mü­cadeleye katkıda bulunmak için çalışacaklarını belirten grup, önceki yıllarda yapılan çalışmaları ileri taşıyarak önümüzdeki 10 yıl için yeni ve emek isteyen hedefler be­lirlediğini duyurdu.

Tekstil endüstrisinde ka­rarlı bir dönüşüme öncülük etmeyi hedefleyen Indıtex Grup, 7 temel başlık altında hedeflerini paylaştı. Rapor­da belirlenen bu başlıklar ise şöyle: ‘Dönüşüm yol harita­mız’, ‘Yeni taahhütlerimiz’, ‘İklim değişikliği’, ‘Düşük et­kili elyaflar’, ‘Giysi üretimini dönüştürmek’, ‘Döngüselliği artırmak’ ve ‘Biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak’.

Tedarik zincirinde 3 milyon kişiye ulaşılacak

Sürdürülebilirlik hedef­lerini 2025, 2030 ve 2040 yılları temelinde paylaşan Inditex Grup’un 2025 he­deflerinde kilit pazarlarda Zara Pre-Owned platfor­mu gibi döngüsellik hizmet­leri ile merkezde çalışanlar stratejisiyle tedarik zinci­rinde üç milyon kişiye ulaş­mak yer aldı.

Buna göre grup, sosyal diyalogda, yaşam üc­retleri sağlığında, saygıda ve dirençlilikte ilerlemeyi teş­vik etme meselelerini de yi­ne kısa vadeli hedefleri ara­sına aldı. Orta vadeli hedef­lere bakıldığında 2030 yılına kadar emisyonlarını kendi faaliyetleri ve değer zinciri özelinde yüzde 50’nin üze­rinde azaltmayı hedefleyen grup, çevresel ayakizi daha küçük hammaddeler kulla­nacak. Yani grup, 2030’a ka­dar tekstil ürünlerinin yüz­de 100’ünde sadece düşük etki yaratan materyaller kul­lanacak.

Elyafların %40’ı geri dönüşümden elde edilecek

Bunun yanı sıra grup, 5 milyon hektarlık bir alanda da biyoçeşitliliği korumak, restore etmek veya iyileştir­mek için çalışmalar gerçek­leştirecek. Ayrıca tekstilde geri dönüşüm meselesini de masasına yatıran Inditex Grubu, 2030’a kadar elyafla­rının da yüzde 40’ının gele­neksel geri dönüşümden el­de edilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.

Grubun uzun vadeli he­deflerinde ise emisyonunu 2018 yılına kıyasla 2040 yı­lında yüksek ölçüde azalt­mak var. Buna göre grup, 2040 yılında karbon ayaki­zini yüzde 90 azaltmayı ve sıfır net emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Eko-verimli mağaza Galataport İstanbul’da açıldı

Eko-verimliliğe yönelik gelişmiş yaklaşımını mağazalarına da taşıyan Inditex Grup, Massimo Dutti markası için geçtiğimiz günlerde Galataport İstanbul’da yeni bir mağaza açtı. Toplam 850 metrekare alana sahip olan mağaza, iki kattan oluşuyor.

Giriş katında kadın, birinci katında ise erkek bölümünün yer aldığı mağaza, ahşap detaylarıyla doğal bir deneyim sunuyor. Geleneksel mağazalarla karşılaştırıldığında elektrik tüketiminin yüzde 30, su tüketiminin ise yüzde 40 oranında azaldığı bu mazağada, eko-verimlilik önlemleri yer alıyor. Bunun yanı sıra mağazada iklim kontrolü için de karbondioksit ölçüm cihazları kullanılıyor ve alan konumuna göre değişen havalandırmanın kontrollü bir şekilde yapılması sağlanıyor

Su tüketimi 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azalacak

Hedeflerinde ayrıca su ayak izi azaltım planlarını da sürdürülebilirlik raporunda paylaşan Inditex Grup, birlikte çalıştığı fabrikaların tamamında Care for Water (Su Bakımı) programı teknolojisinin kullanılıyor olmasına dikkat ediyor. Bu kapsamda su tüketimini 2020 yılı seviyelerine göre yüzde 17 oranında azaltabilen grup, 2025 yılında bu oranı yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor.

2024 yılında 14 mağaza yenilenecek

2021’den bu yana tüm markalarında 22 yenileme/genişletme ve 11 yeni açılış gerçekleştiren Inditex Grup tarafından yapılan açıklamada, “2024’te müşteri deneyimini geliştirecek 10 yeni mağaza açmayı ve 14 mağazayı da yenilemeyi düşünüyoruz. Yıllardır çalışan birçok tedarikçimiz ve personelimiz var. Türkiye’nin bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” denildi.