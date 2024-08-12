Tekstil sektöründe dönüşüme öncülük edecek
Inditex Grup sürdürülebilirlik taahhütlerini paylaştı. Toplam 7 moda markasını yöneten grup, tekstil endüstrisinde dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor. 2040 yılına kadar emisyonlarını yüzde 90 azaltmayı hedefleyen grup, Galataport İstanbul’da eko-verimli mağazasının kapılarını da müşterilerine açtı.
Başak Nur GÖKÇAM
Sektörlerin küresel emisyon paylarına yönelik yapılan analizlere göre tekstil endüstrisinin, toplam emisyonların yüzde 4 ila yüzde 10’undan sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Yine bu alanda yapılan araştırmalara göre bu yüzyılın sonuna kadar bu oranın yüzde 26’ya kadar varacağı düşünülüyor. Bunun altında yatan ana etkenin elbette ki popüler kültür kaynaklı aşırı tüketim olduğu bir gerçek.
Öngörülere göre sektörün emisyon payının yüzde 26’lara ulaşması ise endişe verici bir tahmin. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre bu oran tüm uluslararası uçuşlar ve deniz taşımacılığının toplamından daha fazlasına denk geliyor. Bu nedenle de tekstil endüstrisinde çalışmakta olan şirketlere emisyon azaltımında büyük rol düşüyor.
Sektör, BM amaçları ile uyumlu hale getirilecek
Kendine düşen sorumluluk bilinciyle hareket eden Inditex Grup da geçtiğimiz günlerde sürdürülebilirlik taahhütlerini paylaştı. Massimo Dutti ile birlikte Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home olmak üzere toplam 7 moda markasını yöneten grup, sürdürülebilirlik raporunda moda endüstrisini insanlar ve gezegen için pozitif bir güç haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. Sektörü, Birleşmiş Milletler’in (BM) tavsiyeleri ve amaçları ile uyumlu hale getirerek, iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunmak için çalışacaklarını belirten grup, önceki yıllarda yapılan çalışmaları ileri taşıyarak önümüzdeki 10 yıl için yeni ve emek isteyen hedefler belirlediğini duyurdu.
Tekstil endüstrisinde kararlı bir dönüşüme öncülük etmeyi hedefleyen Indıtex Grup, 7 temel başlık altında hedeflerini paylaştı. Raporda belirlenen bu başlıklar ise şöyle: ‘Dönüşüm yol haritamız’, ‘Yeni taahhütlerimiz’, ‘İklim değişikliği’, ‘Düşük etkili elyaflar’, ‘Giysi üretimini dönüştürmek’, ‘Döngüselliği artırmak’ ve ‘Biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak’.
Tedarik zincirinde 3 milyon kişiye ulaşılacak
Sürdürülebilirlik hedeflerini 2025, 2030 ve 2040 yılları temelinde paylaşan Inditex Grup’un 2025 hedeflerinde kilit pazarlarda Zara Pre-Owned platformu gibi döngüsellik hizmetleri ile merkezde çalışanlar stratejisiyle tedarik zincirinde üç milyon kişiye ulaşmak yer aldı.
Buna göre grup, sosyal diyalogda, yaşam ücretleri sağlığında, saygıda ve dirençlilikte ilerlemeyi teşvik etme meselelerini de yine kısa vadeli hedefleri arasına aldı. Orta vadeli hedeflere bakıldığında 2030 yılına kadar emisyonlarını kendi faaliyetleri ve değer zinciri özelinde yüzde 50’nin üzerinde azaltmayı hedefleyen grup, çevresel ayakizi daha küçük hammaddeler kullanacak. Yani grup, 2030’a kadar tekstil ürünlerinin yüzde 100’ünde sadece düşük etki yaratan materyaller kullanacak.
Elyafların %40’ı geri dönüşümden elde edilecek
Bunun yanı sıra grup, 5 milyon hektarlık bir alanda da biyoçeşitliliği korumak, restore etmek veya iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştirecek. Ayrıca tekstilde geri dönüşüm meselesini de masasına yatıran Inditex Grubu, 2030’a kadar elyaflarının da yüzde 40’ının geleneksel geri dönüşümden elde edilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.
Grubun uzun vadeli hedeflerinde ise emisyonunu 2018 yılına kıyasla 2040 yılında yüksek ölçüde azaltmak var. Buna göre grup, 2040 yılında karbon ayakizini yüzde 90 azaltmayı ve sıfır net emisyona ulaşmayı hedefliyor.
Eko-verimli mağaza Galataport İstanbul’da açıldı
Eko-verimliliğe yönelik gelişmiş yaklaşımını mağazalarına da taşıyan Inditex Grup, Massimo Dutti markası için geçtiğimiz günlerde Galataport İstanbul’da yeni bir mağaza açtı. Toplam 850 metrekare alana sahip olan mağaza, iki kattan oluşuyor.
Giriş katında kadın, birinci katında ise erkek bölümünün yer aldığı mağaza, ahşap detaylarıyla doğal bir deneyim sunuyor. Geleneksel mağazalarla karşılaştırıldığında elektrik tüketiminin yüzde 30, su tüketiminin ise yüzde 40 oranında azaldığı bu mazağada, eko-verimlilik önlemleri yer alıyor. Bunun yanı sıra mağazada iklim kontrolü için de karbondioksit ölçüm cihazları kullanılıyor ve alan konumuna göre değişen havalandırmanın kontrollü bir şekilde yapılması sağlanıyor
Su tüketimi 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azalacak
Hedeflerinde ayrıca su ayak izi azaltım planlarını da sürdürülebilirlik raporunda paylaşan Inditex Grup, birlikte çalıştığı fabrikaların tamamında Care for Water (Su Bakımı) programı teknolojisinin kullanılıyor olmasına dikkat ediyor. Bu kapsamda su tüketimini 2020 yılı seviyelerine göre yüzde 17 oranında azaltabilen grup, 2025 yılında bu oranı yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor.
2024 yılında 14 mağaza yenilenecek
2021’den bu yana tüm markalarında 22 yenileme/genişletme ve 11 yeni açılış gerçekleştiren Inditex Grup tarafından yapılan açıklamada, “2024’te müşteri deneyimini geliştirecek 10 yeni mağaza açmayı ve 14 mağazayı da yenilemeyi düşünüyoruz. Yıllardır çalışan birçok tedarikçimiz ve personelimiz var. Türkiye’nin bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” denildi.