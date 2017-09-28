Başyazıcı Tekstil, yatırımlarında Ar-Ge payını artırmayı hedefliyor

28 Eylül 2017



DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Tekstil sektöründe Başyazıcıoğlu Grup'un lokomotifi konumunda olan Başyazıcı Tekstil, Ar-Ge payını her geçen yıl artırıyor. 2020 yılına kadar yatırımlarının yüzde 20'sini Ar-Ge çalışmalarına ayırmayı hedefleyen firma, 2016 yılında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 3 milyon TL ayırdı. 2017 yılında ise yaklaşık 5 milyon TL bütçe ayırdıklarını kaydeden Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu, bu bütçenin her yıl artmasını hedefleyerek toplam ciro içindeki Ar-Ge payını 2020 yılına kadar yüzde 20’ye ulaşmasını öngörüyoruz”açıklamasını yaptı.

Kayseri'nin yedinci, Türkiye’nin 612.’ci Ar-Ge Merkezi olduklarını dile getiren Murat Başyazıcıoğlu, 2016 yılı toplam cironun 122 milyon TL olduğunu, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ise bütçelerinin 3 milyon lirasını ayırdıklarını kaydetti. Başyazıcıoğlu, “2017 yılında ise yaklaşık 5 milyon TL bütçe ayırdık. Bu bütçenin her yıl artmasını hedefleyerek toplam ciro içindeki Ar-Ge payını 2020 yılına kadar yüzde 20’ye ulaşmasını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. Öte yandan 482 metrekarelik alanda kurulu olan Ar-Ge Merkezi’nde 14 tanesi araştırmacı olmak üzere toplam 27 personel istihdam ettiklerini söyleyen Başyazıcıoğlu,firmalarının birçok TÜBİTAK, TEYDEP projesini hayata geçirdikleri bilgisini verdi. Halihazırda devam eden projelerinin yaklaşık bütçesinin 1.2 milyon TL olduğunu kaydeden Başyazıcıoğlu, “Tekstil sektörüne sunduğumuz iki yeni ürünümüz var. Birisi konfor ve performans ürünü, diğeri ise koruyucu geç tutuşur nitelikli olan ürünler. Ürünlerimiz yurtdışındaki ürünlere eşdeğer nitelik taşıyor. Bu ürünlerle ilgili marka tescil ve patent sürecimiz devam ediyor. Küresel markalar ile görüşmelerimiz sürüyor.Ürünlerimizin, 2018 yılının ilk çeyreğinde raflarda yerini almasını hedefliyoruz” dedi.

Özellikle teknik tekstil de kullanılan özel ürünlerin hammadde iplik üretimine yönelik altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Murat Başyazıcıoğlu, beş yıldır İSO ikinci 500 listesinde yer aldıklarını hatırlattı. Başyazıcıoğlu, “Bamen markasıyla uluslararası standartlarda iplik üretimi ve boyama tesisleriyle, birçok küresel markaya iplik temin ediyoruz” dedi.

2018’de Amerika pazarına girmeyi hedefliyor

Firmanın ihracat faaliyetleri hakkında da bilgi veren Murat Başyazıcıoğlu, Kayseri OSB'de 55 bin metrekarelik alan üzerinde üretim yapan firmalarının, başta İtalya olmak üzere; Almanya, Portekiz, Sırbistan, Litvanya ve Romanya gibi 30 ülkeye, 100’ün üzerinde ürün ihraç ettiği bilgisini verdi. Yanı sıra 2018 yılında Amerika pazarına girmeyi planladıklarını dile getiren Başyazıcıoğlu, “2009 yılında faaliyete geçen bobin boya tesisi ile katma değerli üretime ağırlık vererek, kalite ve hizmet çıtasını daha da yükselttik. Amacımız 2020 yılına kadar dünyadaki en iyi tedarikçi üç iplik markası arasına girmek. Tekstilde ise ihracattaki hedefimizi yüzde 70 seviyesine getirmek istiyoruz”diye konuştu.