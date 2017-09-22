Bora Tekstil, üretimini yüzde 50 artırmayı hedefliyor

22 Eylül 2017

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Mobilyalara yönelik ambalajların yanı sıra çelik kapı ve makine parçası üreticisi firmalar için ambalaj battaniyesi üreten Bora Tekstil, yeni ürünlerle protföyünü genişletmeye odaklandı. Özellikle içinde naylon ambalaj barındıran battaniye üretimiyle pazar payını büyütmeyi planlayan Bora Tekstil, yeni yatırımla üretimini de artırmayı hedefliyor. 2014'ten beri Kayseri OSB'de bulunan fabrikalarında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Bora Tekstil yetkilisi Mustafa Özdemir, sektörde ağırlıklı olarak mobilya, baza ve yatak üreticilerine hizmet verdiklerini aktardı. Ayrıca çelik kapı ile özel tasarım makine imalatçılarına ambalaj battaniyesi ürünleri sunduklarını bildiren Özdemir, "Firma olarak seri üretim, termin ve kalitede iddialıyız. Son dönemlerde özel kesimlere yoğunlaştık. Bu da farklı müşteri portföyünü beraberinde getirdi. Yeni firma anlaşmalarımız devam ediyor. Şu anda bin metrekarelik alanda aylık 70 bin metre ambalaj battaniyesi üretiyoruz. 2018 yılında makine parkımızı genişleterek, üretimi yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni makine yatırımı ile kapasiteyi artırdı

Bora Tekstil olarak şu anda doğrudan ihracat yapmadıklarını, ancak ihraç edilen ürünlerinin paketlenmesinde ürünlerinin kullanıldığını söyleyen Mustafa Öztürk, ürünlerinin uzun mesafe nakliyelerde oluşabilecek hasarları en aza indirdiği için tercih edildiğini vurguladı. Bunun da ihracat yapma, müşterileriyle ortak ürün ve proje geliştirme konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini belirten Özdemir, "Böylece global pazarda etkinliğimizi artıp, daha kaliteli ve hızlı üretim gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atacağız. İç pazarda da Ankara ve Bursa İnegöl’deki bazı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. 2016 yılında makine parkına eklediğimiz yeni makinelerle üretim kapasitemizi yüzde 20 artırdık" diye konuştu.

Sektörün sorularına da değinen Mustafa Özdemir, söz konusu sıkıntıların başında hammadde temini ile dışa bağımlılığın geldiğini söyledi. Nitelikli eleman bulma konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özdemir, ayırca döviz kurundaki dalgalanmaların da maliyetleri etkilediğini kaydetti. Özdemir, hammaddede dışa bağımlılıktan kurtulup, TL ile fiyatlandırma yapabilir hale gelinmesi halinde sektörün daha da büyüyeceğini vurguladı.