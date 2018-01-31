Haşimağa, iş kıyafetleri alanında markalaşacak

31 Ocak 2018

KAYSERİ - Kurumsal yapılarını 2010 yılından itibaren ‘İlgün Tekstil’ olarak yenilediklerini belirten İlgün Tekstil CEO’su İlhami İlgün, iş kıyafetlerini üretmek için çalışmalarına hız verdiklerini dile getirdi. 30 yılı aşkın tecrübe ile hazır giyim sektöründe piyasanın ihtiyaç duyduğu tüm okul kıyafetlerinin üretimini yaptıklarını ifade eden İlgün, “Şimdi de tecrübemizden aldığımız güçle, iş kıyafetleri üretmeye başladık. Öte yandan 2018 yılı itibarıyla şirket adımızı Haşimağa Tekstil olarak yeniledik” dedi.

İlgün Tekstil’in yıllık üretim kapasitesinin ise 3.5 milyon adet olduğunu söyleyen İlhami İlgün, tüm üretimi çözüm ortakları aracılığı ile gerçekleştirdiklerini anlattı. İlgün, Kayseri’de bulunan yaklaşık bin 600 metrekare kapalı alana sahip mağazalarında ve çeşitli şubelerinde ürünlerini satışa sunduklarını belirterek, “İş kıyafetleri ve iş güvenliği ekipmanlarının tümünün satışını Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan 500 metrekarelik kapalı alana sahip mağazamızda yapıyoruz.” diye konuştu.

2018 yılı hedeflerinden ve yatırımlarından bahseden İlhami İlgün, şunları kaydetti: “Türkiye’de bir ilk olan mobil mağazamız müşterilerimizin bulunduğu yere kadar gidecek. Müşterilerimiz mobil mağazamız sayesinde istedikleri ürünü dokunarak, görerek, seçerek sipariş verebilecekler” açıklamasında bulundu.