Home&Tex Fuarı yarın kapılarını açıyor

24 Ekim 2017

Ev tekstili ve dekorasyon sektörünün ihracatını artırmak amacıyla bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Home&Tex ‘Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı' 25 Ekim (yarın) tarihinde CNR EXPO Yeşilköy'de açılıyor.



5 milyar dolar ihracatı olan ev tekstil sektörünün önemli buluşma noktası Home&Tex Fuarı, 600 markanın katılımı ile organize edilecek.



Ev tekstili ve dekorasyonunda en son trendlerin tanıtılacağı fuarda, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeden gelecek alım heyetleri ile katılımcı firmalar bir araya getirilecek.



Fuara yabancı alım heyetlerinin yanı sıra, Denizli, Uşak, Bursa, Ankara, Mersin, Kayseri, Çanakkale, Kocaeli ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye'nin de dört bir yanından alım heyetleri katılım gösterecek.

30 bin ziyaretçi hedefi

Perdeden döşemelik kumaşa, uyku ve yatak odası ürünlerinden dekorasyon ürünlerine, duvar kaplamalarından halı ve yer kaplamalarına kadar ev tekstili ile dekorasyonuna ait tüm ürünlerin bir arada sergileneceği Home&Tex Fuarı'na 30 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor.



Fuar, 28 Ekim tarihine kadar kapılarını açık tutacak.