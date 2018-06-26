OTİAD üyeleri AB pazarına yöneldi

26 Haziran 2018

BARIŞ SEDEF

İSTANBUL - Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ, yeni yönetimde ‘biz biriz’ mottosuyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini söyledi. “Satabildiğimizi üretebilmek adına ihtiyaç ve öncelikleri basitleştirerek çözüm üretilmesi konusunda bir yapıyı oturtmak istediklerini kaydeden Kandağ, “Bu da kurumsal çalışmanın ilk adımlarını oluşturuyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin hazır giyim alanında Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı toplam ihracatın 10,4 milyar dolar olduğuna işaret eden Kandağ, “Avrupa’da hazır giyim ithalatı yapan ülkelerin analizini yaptık. Toplamda 255,9 milyar dolarlık bir pazar var. Biz bu pazarda daha etkin olabilmek adına Kendi içimizde kumaş kategorisi, erkek ve kadın konfeksiyon üreticiler kategorisi , çocuk konfeksiyon ürünleri kategorisi, konfeksiyon yan mamüller kategorisi ve dış ticaret şirketleri kategorisi olarak ihtisaslaşmalara gittik” dedi. Daha önceden komitelerin karma bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü yapılan ihtisaslaşmayla öne çıkan sorunların daha detaylı bir şekilde ele alındığına değinen Kandağ, “Bunu yapmamızdaki amaç özellik arz eden kategorilerin sorunlarını büyüteç altına almak” dedi.

Sene sonunda yüzde 10’luk büyüme bekliyor

Toplamda 719 üye ile faaliyet gösterdiklerini ve bulundukları hinterlanda da 3 bine yakın bir potansiyel olduğunu ifade eden Kandağ, “2017’de Osmanbey’de yaklaşık olarak 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İhracatımızın yüzde 40’lık kısmını AB üllkeleri oluşturuyor. 2018’in ilk 5 aylık rakamı ise ise 700 milyon dolar civarında geçen yıla göre toplamda yüzde 6’lık bir büyümemiz var. Sene sonunda ise yüzde 10’luk bir büyümeyi ön görüyoruz” ifadelerini kullandı. İhracatın artırılması konusunda AB bölgesinde ithalatçı ülkelere yönelik analizler yaptıklarını anlatan Kandağ, “Örneğin Almanya’nın 34 milyar dolarlık hazır giyim ithal ediyor. Bu dilimde Türkiye’nin ve Osmanbey’in Almanya’ya yaptığı ihracata bakarak bu ülkenin en çok hangi ürünü aldığını tespit ederek üretimlerimizi o alana yönlendireceğiz. Yani sattığımızın üretimine ağırlık vererek pazardaki payımızı artıracağız” diye konuştu. İhracat rakamlarının nasıl ve hangi ürünlerle geliştirileceği üzerine her iki ayda bir kategori yönetimi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Kandağ, Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatının 17 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Fashionist’te 4 yılda 75 bin ziyaretçi ağırladı

Düzenli olarak 2013 yılından beri gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak abiye, gelinlik ve damatlık kategorisinde yapılan Fashionist fuarının OTİAD olarak kendileri tarafından düzenlediğini anlatan Kandağ, fuarın geçen yıllarda Lütfi Kırdar’da yapıldığını bu yıl ise fuar alanını genişletmek adına CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi ile anlaştıklarını söyledi.

"Kilo başına 30 dolara çıkaracağız"

Yapılan fuara dört yıl içerisinde toplamda 75 bin ziyaretçinin geldiğini kaydeden Kandağ, “Ayrıca 2 bin 100 profesyonel alım heyeti getirdik. Bu yıl 700 civarında alım heyetini ağırlamayı ve 15 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz” dedi. Düzenlenecek fuarda abiye kategorisini vurgulayacaklarını ifade eden Kandağ, “Abiye katma değeri yüksek bir ürün, hazır giyim ihracatında ortalama kilogram başı ihracat değeri 20 dolar civarında abiyenin bu dilimde payı ne kadar artarsa kg başı ihracat değeri de aynı oranda artacak. Ortalama kg başı ihracat rakamımızı abiye alanında yakalanacak ivme ile 30 dolar seviyesine taşımayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.