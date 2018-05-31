Rahat giyime geçiliyor, mağazalar büyüyor

31 Mayıs 2018

İREM ÇETİNGÖZ

Tüketiciler artık ‘lacileri çekmek’ yerine dolaba kaldırıyor. Özellikle genç kuşağın giyim alışkanlıkları yeni bir trendi de yaratıyor. Bu trendde pek çok kurumun takım elbise zorunluluğunu kaldırması etkili oluyor. İş dünyası takım elbise yerine ‘smart casual’ denilen rahat ve resmi tarzı tercih ediyor. Gündelik hayatta ise spor giyim ön plana çıkıyor.

Perakende sektörü temsilcileri de nano teknoloji ve teknik kumaşla üretilen spor kıyafetlerinin günlük yaşamda dikkat çektiğini belirtiyor. Bu durumla beraber, uluslararası markalar mevcut mağazalarını genişletmeyi hedefliyor. Bu projeler ile markalar, mevcut ürün kapasitelerine yeni ürün gruplarını eklemeyi de planlıyor.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, spor giyimin günümüzde büyüme imkanının olduğunu söyledi. Hazır giyimin bu yıl için 18 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu açıklayan Gültepe, 4.5 milyar doların spor giyimden sağlanmasını hedeflediklerini aktardı. Nano teknolojinin ve teknik kumaşların fazlaca kullanıldığı spor giyimin ön plana çıktığını belirten Gültepe, bu alanda uluslararası kendini ispatlamış markaların mağazalarındaki alanlarını genişletme anlamında taleplerinin olduğunu kaydetti. Gültepe, bu markalar arasında kendilerine Nike, Adidas, Inditex Grubu gibi markalardan taleplerin geldiğini ifade etti.

İş dünyasında çalışanların takım elbiseden vazgeçip daha rahat edecekleri giysileri tercih ettiklerini belirten Gültepe, “Oraya doğru eğilim var. İş dünyasında çalışanlar özellikle çalışma sırasında hem rahat etmeleri hem de kendi performanslarını yüksek tutmak için casual tarz kıyafetleri tercih ediyor” diye konuştu.

‘Sıcak kış’ zorluyor

Mustafa Gültepe, son zamanlarda hava şartlarının üstünde seyreden sıcaklıklar yüzünden perakendecilerin zor durumda kaldığını söylüyor. Gültepe, şöyle devam ediyor: “Birçok perakendeci ellerinde stok kalanları indirim yaparak satmaya çalışıyor. Aslında sezonlar değişmiyor, iklim değişikliğinden aylarda kaymalar oluşuyor. Mesela kış sezonu için perakendeci ocak-şubatta hazırlık yaparken şimdi martta ayında yapıyor. Yaz sezonu için de nisanda hazırlık yapılırken artık mayıs daha sıcak olacağı için o zaman yapılacak. Bu yıl yaşadığımız durum bu şekilde. Bu da markalar adına hoş bir görüntü olmuyor.”

"Üreticiler kapasite artışına gidiyor"

Spor giyimi denim, aktif giyim ve sokak giyim olmak üzere 3 başlıkta tanımladıklarını söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, son dönemlerde takım elbiseden spor giyime kayışın yaşandığını belirtti. Spor giyim üreticilerin kapasitelerinde artış gözlemlediklerini kaydeden Karasu, eski örme fabrikaların teknolojilerini geliştirerek spor giyime yöneldiklerini anlattı. Spor giyimin artık hayatın her alanında karşımıza çıktığını ifade eden Karasu, üreticilerin ürün gamlarında yeni koleksiyonların yer aldığına dikkat çekti. Sektör hakkında bilgi veren Karasu, şunları söyledi:” Türkiye’de spor giyim üretimi yapan firmalar, toplam ihracat yapan firmaların yüzde 10’unu teşkil ediyor. Spor giyim üretimi yapan bin 500 firma var. Dünya spor giyim sektörü ihracatında pazarı domine eden Çin olmakla birlikte Türkiye, 3.2 milyar dolar ile 5. sırada yer alıyor ve pazardan yaklaşık yüzde 5 pay alıyor. Spor giyimi ihracatı yaptığımız ülkeler arasında Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika, Polonya, Irak ve Danimarka yer alıyor. Y kuşağın bundan sonra yönetime geliyor olması da spor giyim pazarını büyütecek.”