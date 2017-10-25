Türk kumaşı, tasarımla değerini beşe katladı

25 Ekim 2017

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) düzenlediği 12. İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, tekstilde yaratıcılığı geliştirerek katma değeri artırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl 65’i yurt dışından olmak üzere toplam 250 başvuru ile rekor kırdı.



Yarışmada, birinci Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Sebiha Alganer oldu. Transparan kumaşta metalik renkli ipliklerin oluşturduğu yüzey oyunlarıyla deneysel hipnotizeyi ele aldığı tasarımıyla ödüle layık görülen Sebiha Alganer, 10 bin Euro para ödülü ile yurt dışında tasarım eğitimi almaya hak kazandı.



Yarışmada Cymatics temasıyla doğadan ilham aldığı seslerin görsel dönüşümünü kumaşa taşıyan Yelda Şebnem Eker ikinci, Doğa ve Zihin temasıyla doğa ve içsellikten aldığı ilhamı tasarımına yansıtan Alessa Firrincieli ise üçüncü oldu.



İkinci olan Eker 5 bin Euro, üçüncü olan Firrincieli ise 2 bin 500 Euro para ödülü kazandı. Dereceye giren üç yarışmacıya ayrıca Premiere Vision Paris Fuarını ziyaret, altı ay yabancı dil eğitimi ve endüstriyel tecrübe kazanmak amacıyla bir staj imkanı da sağlanacak.



İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte tekstil, iş, moda ve sanat dünyasından çok sayıda ismi buluşturan gecede, tüm yarışmacıların tasarımları modacı Hakan Akkaya’nın sunumu ile defilede sergilendi.

Tasarım farkı ile bir kumaşın değeri beş kat arttı

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, gecede yaptığı konuşmada ihracat ailesi olarak çok güçlü olduklarını, her durum ve şart altında Türkiye için çalışarak olmaz denileni gerçekleştirdiklerini söyledi.



Şimdiden tekstilde 10 milyar dolara ulaştıklarını dile getiren Gülle, AB'nin ikinci, dünyanın yedinci büyük tedarikçisi oldukları için gurur duyduğunu ifade etti.



İTHİB Başkanı Gülle, fiyatı 5 dolar olan sıradan bir kumaşın, sadece tasarım farkı ile değerinin 26 dolara kadar çıkabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Yerli ve Milli Üretimin üzerine tasarımı eklediğimiz zaman ihracatta kg değeri artıyor. Tekstilde 10 yıl önce 3 dolar olan ihracat kg fiyatımız şu anda 5 dolara çıktı. Türkiye’nin kg fiyatı ise 1.7 dolar. Artık birim fiyatımızı 15 dolara çıkaracak ihracatı yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı İTHİB olarak yılmadan 10 yılı aşkın süredir tasarımı ve tasarımcıyı destekliyor, ihracata katma değer kazandırmaki için bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz.



Bugüne kadar yüzlerce genç öğrencimizi sektöre kazandırdık. Tekstilde 2023 hedefimiz olan 20 milyar doları tutturacak güç, arzu, dinamizm hepsi bizde var. Bunun için daha cok çalışmalı, üretmeliyiz ki Türkiye’yi daha iyi seviyeye taşıyalım."



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Türkiye ihracatında katma değeri artırmanın yolu dört konudan geçiyor; tasarım, inovasyon, marka ve Ar-Ge. Bunlar arasında tasarım çok önemli. Türkiye’nin dünya markalarının olması, ancak özgün tasarımla mümkün. Bu amaçla bugün 21 sektörümüzde tasarım yarışmaları yapılıyor. İhracatçılarımız, satışlarını artırmak için dünyadaki savaşlardan bile korkmuyor. Savaşın sürdüğü Suriye'ye hala 1 milyar dolar ihracatımız var" dedi.