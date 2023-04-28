Tekstilde istihdam kaybı 100 bini buldu

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre deprem nedeniyle Adıyaman, Kahramanmaraş gibi üretim üslerinde ağır yara alan tekstil ve hazır giyim sektörü hem siparişlerde talep yetersizliği hem de çalışanların büyük göçü nedeni ile büyük kayıp yaşıyor. Hazır giyim sektöründe deprem öncesi yüzde 65 olan kapasitenin bayram sonrası yüzde 40 seviyesine gelebildiğini aktaran Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, çarkların dönebilmesi için göçlerin tersine dönmesi gerektiğini belirtti.

Tekstil ve hazır giyimde istihdam çıkışı

Son 6 ayda önce EYT sonra da deprem nedeni ile özellikle kalifiye çalışanların sektörden çıkış yaptığını belirten Kaya, yaşanan durumu şöyle özetledi: “2022 Ağustos'ta toplam istihdam 738 bin kişiydi; bugün şubat sonu itibarıyla 710 bin kişi. Altı ayda 28 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. EYT ile birlikte bunun 50 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Son 6 ayda tekstil ve hazır giyimde istihdam çıkışı 100 binin üzerinde. Özellikle Batı Anadolu'ya göçü durdurmamız lazım. İnsanları burada tutamazsak çarkları döndüremeyiz” dedi.

Bu gelişmelerle birlikte geçen yıllarda rekora imza atılan sektörde ihracatın eksiye düşebileceğini söyleyen Kaya, “2022 yılını sektör, 21.2 milyar dolarla kapattı. Bu yılki ihracat hedefimiz 23 milyar dolardı. Yıl sonu yüzde 5 ekside kapatacağız böyle giderse” dedi. Adıyaman OSB'nin yanında kurulan TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı'ndaki 308 konteynerde yaklaşık 1.200 kişinin yaşaması öngörülüyor. Ramazan Kaya, bu tür çalışmalar ile tersine göçün sağlanması ile kapasite kullanımlarının yeniden yüzde 70'e çıkmasını planladıklarını aktardı.

KGF kredileri sabit faiz ile verilmeli

Bölgedeki son durumu aktaran Adıyaman OSB Başkanı Kadir Çelenk, sektörün özellikle KGF ve kira yardımı gibi desteklere ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Bölgede uygulanan kısa çalışma ödeneğinin 6 Mayıs'ta biteceğini aktaran Çelenk, “OSB'de 201 işletme var 70'i açıldı. Üretimlerine devam ediyorlar; özellikle konfeksiyonlar önde.

KGF kredileri sabit faiz ile verilmeli. Şu anda KGF değişken faizli. Kimse bunu almaz. Sanayicinin bu KGF'ye güvenmesi mümkün değil. Bunun düzeltilmesi gerekir. Bu OSB 2000 yılında kuruldu. 600 milyon doların üzerinde ihracatımız, 22 bin çalışanımız vardı. 15 fabrika yıkıldı, 30'a yakını hasarlı” dedi.