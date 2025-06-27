‘Temiz enerji’ için güçlerini birleştirdiler

Başak Nur GÖKÇAM

Yenilenebilir enerji alanında yerli ekipman üreten Ateş Çelik’e, İş Bankası Grubu tarafından ortak olunmasına yönelik pay devir sözleşmesi imza süreci tamamlandı.

Grubun iştiraklerinden Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi ve Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yanı sıra TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu’nun yatırım yaptığı payların yönetim ve temsil yetkisi İş Enerji’de olacak.

Bu işlem aynı zamanda TSKB’nin T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Dünya Bankası’ndan temin ettiği 155 milyon dolar tutarındaki kredi ile kurduğu, Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi olan Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımı olacak. Ortaklık sonrasında Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olan Ateş Çelik bünyesinde yeni yatırımlar yapılması ve ihracat kapasitesinin arttırılarak yurt dışı pazar payının önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

Girişimciliğe 600 milyon dolarlık kaynak ayrıldı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bugün Grup bünyesindeki yatırım fonlarıyla 600 milyon dolarlık kaynağı girişimcilik alanındaki iş birliklerine ayırdıklarını söyledi. TSKB’nin Dünya Bankası’ndan sağladığı Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımını bu ortaklık ile yaptığına vurgulayan Aran, “Dünya Bankası’ndan kullandığımız kaynağın yanı sıra Grup bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonlarıyla da ortaklığa dahil oluyoruz.

Toplam 45 milyon Euro tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunun 20 milyon Euro’luk kısmı Türkiye Yeşil Fonu’nun katkısı. 25 milyon Euro ise Maxis Girişim Sermayesi’nin Temiz Enerji ve Atlas Fonları üzerinden sağlanıyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası olan, yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımızı yöneten İş Enerji şirketimizle Ateş Çelik’e yüzde 15 oranında ortak oluyoruz” dedi.

Dünya Bankası tarafından sağlanan kaynağı daha yukarıya taşıma hedeflerine de değinen Aran, “Türkiye’deki yatırımcılarla bunu 400 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu tarz sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm yatırımları yüzde 80 kredi, yüzde 20 öz kaynak dengesiyle oluşturulur. Yüzde 20 öz kaynak dengesinin 400 milyon dolar olduğu yerde krediyle beraber 2 milyar doları geçen bir yatırımdan söz ediyor; Dünya Bankası’nın sağladığı bu imkanın bir kaldıraç olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandırıyoruz”

Bu iş birliğinin yerli üretime destek olarak yenilenebilir enerji kurulu gücüne önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye’nin çok yönlü kalkınması için 75 yıldır kalıcı değer üreten bir kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin her alanda var olan potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için çalışıyoruz. Enerji bağımsızlığının giderek önemini artırdığı bu dönemde, ülkemizin stratejik kalkınma alanları arasında yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyor ve biz de odağımıza bu alanları koyuyoruz.

TSKB’nin kalkınma bankacılığındaki derin uzmanlığını, yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerimizle birleştirerek kurduğumuz Türkiye Yeşil Fonu ile yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekleyeceğiz.

Sermaye piyasalarımızda iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve en önemlisi çarpan etkisini artıracak Türkiye Yeşil Fonu kapsamında ilk yatırım olma özelliğini taşıyan bu anlamlı girişimle sürdürülebilir dönüşüme ciddi bir ivme kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, iş birliğimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Hedef: ülkemizin net sıfır hedefine destek

Ortaklığa ilişkin konuşan İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş, halihazırda yaklaşık 1 milyon kişinin yıllık elektrik tedariğine karşılık gelen bin 400 MW’a ulaşan kurulu güce sahip olduklarını aktardı. Karadaş, “Türkiye pazarında yerli türbin ekipman üretimi alanında lider konumda yer alan Ateş Çelik ile yaptığımız bu ortaklıkla beraber yenilenebilir enerjiye verdiğimiz desteği bir adım öteye taşımayı ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin net sıfır hedeflerine destek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dünya pazarında daha iyi rekabet edilebilecek

Ortaklığa ilişkin konuşan Ateş Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan, "Ülkemizin yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir pay sahibi olduğumuzu düşünüyor, bu büyük adımın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, ülkemizin temiz enerji kurulu gücünü artırmasında gereksinim duyacağı üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dünya pazarlarında daha iyi rekabet edebilecek bir Ateş Çelik’in sürdürülebilir büyümesini hayata geçirmek”dedi.