Tesla'nın rakibi Xiaomi YU7 SUV Çin’de satışa çıktı: 3 dakikada 200 bin sipariş aldı! İşte özellikleri...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Tesla Model Y'ye rakip olarak geliştirdiği ikinci elektrikli modeli YU7 SUV'u Çin'de satışa sundu.

Xiaomi, tüm modeller için siparişleri dün gece saat 22.00’de almaya başladı.

253 bin 500 yuan’dan (yaklaşık 35 bin 360 dolar) başlayan fiyatlarla satışa çıkan YU7, üç dakika içinde 200 bin ön sipariş aldı.

Bu fiyat, Tesla'nın Model Y modelinden neredeyse yüzde 4 daha düşük oldu. Tesla Model Y fiyatları Çin pazarında 263 bin 500 yuan'dan başlıyor.

Daha üst segmentteki modeller YU7 Pro 279 bin 900 yuan, YU7 Max ise 329 bin 900 yuan’dan satışa çıktı.

Şirketin CEO’su ve kurucusu Lei Jun, bu modeli doğrudan Tesla’ya meydan okumak için geliştirdiklerini belirtti.

Analistler ise YU7’nin yalnızca teknoloji meraklılarıyla sınırlı kalmayıp geniş tüketici kitlesine ulaşma potansiyeli olduğunu vurguluyor.

Ön siparişlerin ardından Hong Kong Borsası’nda işlem gören Xiaomi hisseleri, yüzde 8 oranında yükselerek 61,45 Hong Kong dolarıyla tarihi zirvesini gördü.

YU7'nin özellikleri neler?

Xiaomi YU7'nin Standard, Pro ve Max olarak üç farklı modeli bulunuyor.

Standart YU7, ocak ayında piyasaya sürülen Yeni Model Y'nin 719 km'ye kadar olan menziline kıyasla, şarj başına 835 km'ye (519 mil) kadar bir sürüş menziline sahip. 0’dan 100 km/s hıza ise 5,88 saniyede ulaşıyor.

Pro versiyon 770 km menzile sahipken, Max versiyon ise 760 km menzile sahip ve 0’dan 100 km/s hıza 3.23 saniyede ulaşıyor.

Tüm YU7 modelleri 21 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Xiaomi YU7'nin daha önce tanıtılan "Beyond Dawn Pink" renginin yanı sıra dört yeni renk seçeneği de bulunuyor.

Satış hedefini yükseltmişti

Xiaomi, Mart ayında 2025 yılı için elektrikli araç teslimat hedefini 300 binden 350 bine yükseltti.

Şirket ayrıca Pekin'deki mevcut otomobil fabrikasına yakın bir noktada, yeni bir arsa satın aldı. Bu alanda, akıllı bağlantılı araçlar ve bileşenler üzerine çalışmalar yürütülecek.

CEO Lei Jun, haziran ayında yaptığı açıklamada, Xiaomi’nin otomobil bölümünün yılın ikinci yarısında kâra geçmesini beklediklerini duyurdu.