Teşvikli yatırımlar haziranda geriledi

Arsan Tekstil AŞ'nin Kahramanmaraş'ta 4.1 milyar TL bedelli, yıllık 60 bin ton elyaf ipliği üretimine dönük projesi Haziran ayında en yüksek yatırım bedeline sahip proje oldu. Bu ayda 1.5 milyar TL yatırım bedeli sınırını aşan 6 proje bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Haziran ayı yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin tebliğine göre, yatırım teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım tutarı Mayıs ayına kıyasla yaklaşık %16.3 oranında düşüşle 83.4 milyar TL'den 69.8 milyar TL'ye, yatırım teşvik belgesi sayısı ise yaklaşık %16.8 azalışla 1,503'den 1.249'a geriledi.

Teşvik belgesi tutar ve sayısındaki gerilmeye karşın, belge alan kuruluşlarca ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı Mayıs ayına göre 1.01 milyar dolardan 1.09 milyar dolara, tahmin edilen istihdam sayısı ise 27,938'den 32,098'e sınırlı yükseliş kaydetti.

4 yatırım kayda geçti

Haziran ayı yatırım teşvik belgeleri listesinde 2 milyar TL proje bedeli sınırında 4 yatırım kayda geçti. Arsan Tekstil AŞ'nin yukarda bahsedilen projesinin yanı sıra, Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin Balıkesir Afyon ve Tokat'ta doğalgaz dağıtım hizmetlerine yönelik toplam 3.8 milyar TL bedelli 3 projesi, Beypazarı İçecek AŞ'nin Ankara'da 2.4 milyar TL bedelli, yıllık 200.7 ton cam ambalaj üretimine yönelik projesi, Cemre Marin AŞ'nin Yalova'da toplam 2 milyar TL bedelli 2 adet yolcu taşıma gemisi inşasına dönük 2 ayrı projesi, bu sınır dahilindeki projeler olarak dikkati çekiyor.

Liste kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1.95 milyar TL bedelli, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı belediye hizmetlerine dönük projesi ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yıllık 88.4 MW elektrik üretimine yönelik GES projesi 1.5 milyar TL yatırım bedeli sınırının üstündeki diğer projeler oldu. Haziran'da ayrıca, AEM Elektrik Motorları AŞ'nin Aksaray'da, 1.3 milyar TL bedelli, yıllık 180,000 adet elektrikli araç motoru üretimi ürün çeşitlendirme yatırımı da göze çarpan belgeli projeler arasında yer aldı.