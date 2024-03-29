TGL Lojistik, ADR yatırımlarını ve filosunu güncellemeyi sürdürüyor

TGL Lojistik İcra Kurulu Üyesi Cemil Can Yalçın, Tet Global Lojistik'in operasyonlarında tehlikeli madde taşımacılığının oldukça önemli bir yer tuttuğundan söz etti. Yalçın, özellikle sıvı kimyasal hammadde taşımacılığı alanında faaliyet gösterdikleri için bu konunun hem yurt içi hem de yurt dışı taşımalarda kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Yalçın, Avrupa Tehlikeli Mal Taşımacılığı Anlaşması’nın (ADR), tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili uluslararası standartları belirlemesine ilave firmaların global pazara erişip, filolarını büyütme noktasında da önemli bir ivme kattığını iletti.

“Filomuzun yaş ortalamasını genç tutmayı önemsiyoruz”

ADR konusunda sürekli yatırım yapma ve filolarını güncelleme stratejileri sayesinde sektörde kayda değer bir konumda bulunduklarına dikkat çeken Cemil Can Yalçın, filolarına her yıl düzenli bir şekilde yeni model ADR'li araçlar eklediklerini aktardı.

2023 yılında 74 adet Ford marka ADR’li çekici ve dorseyi filolarına kattıkları bilgisini veren Yalçın, böylelikle filo yaşını her yıl daha da gençleştirip, güvenilir ve modern bir taşımacılık hizmeti sunma hedeflerini desteklediklerinin altını çizdi. Bu yıl içinde de araç alımlarının devam edeceğini belirten Yalçın, “Bu kapsamda, filomuza yeni ADR standartlarına uygun araçlar eklemeyi planlıyoruz. Yeni araçlarımızın, güvenlik standartlarını ve operasyonel verimliliği artırmak adına en son teknolojiye sahip olmasına özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Taşımalarımızın yüzde 40’ını ADR’li yükler oluşturuyor”

ADR standartlarının tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve taşıma sırasında oluşabilecek risklerin en aza indirilmesini amaçladığını söyleyen Cemil Can Yalçın, Tet Global Lojistik'in filo taşımalarının hem yurt içi hem de yurt dışında yüzde 40'ını ADR'li yüklerin oluşturmasının, şirketin tehlikeli madde taşımacılığında ne kadar etkin bir rol oynadığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bu oranın yüksek olmasının, şirketin tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda güvenilir bir hizmet sunabilecek donanıma sahip olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Yalçın, “Tehlikeli madde taşımacılığı, karayolu ve denizyolu taşımacılığı gibi farklı lojistik yöntemlerini içerebilir. Karayolu taşımacılığında özellikle ADR standartlarına uygun araçlar ve eğitimli sürücülerin kullanılması gerekiyor. Denizyolu taşımacılığında ise tehlikeli maddelerin uluslararası denizcilik kurallarına uygun şekilde taşınması önemli” ifadelerini kullandı.

Tet Global Lojistik'in bu alandaki faaliyetlerinin genişletilmesi ve ADR'li yüklerin oranının artırılmasının, şirketin güvenilirliğini ve rekabet gücüne katkı vereceğine işaret eden Yalçın, bu doğrultuda güvenli taşımacılık standartlarına uygun bir şekilde faaliyetleri sürdürdüklerini ayrıca müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Eğitimli personeli ile operasyonları yönetiyor

Filolarında toplam 140 adet ADR standartlarına uygun araç bulunduğu bilgisini veren Cemil Can Yalçın, söz konusu araçların müşterilere güvenli ve güvenilir hizmet sunma kabiliyetini artırdığını söyledi.

Aynı zamanda ADR taşımacılığı operasyonlarında görev alan SRC 5 belgeli toplam 170 şoförün firmaları bünyesinde görev aldığını kaydeden Yalçın, SRC 5 belgesinin ise tehlikeli madde taşımacılığı için gerekli özel bir ehliyet olduğunu ve şoförlerin tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda uzmanlığa sahip olduklarını belirtti.

Filolarında TMGD danışmanının da yer aldığını sözlerine ekleyen Yalçın, şunları kaydetti: “Danışmanımız, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında gereken düzenlemelerin ve standartların takibini yapıyor ve operasyonların uygunluğunu sağlıyor.

Ayrıca, MDI ve TDI gibi özel taşımalarda çalışan şoförlere eğitim vermek üzere ISOPA sertifikalı bir eğitmen de filomuzda istihdam ediliyor. Bu, şirketimizin tehlikeli madde taşımacılığı operasyonlarında kaliteyi ve güvenliği artırmak için yaptığı yatırımlardan biri.”

“IBC/drum taşımacılığının yerini konteyner alacak”

ADR taşımacılığında yetişmiş eleman bulmanın diğer sektörler kadar kendilerini de etkilediğine atıfta bulunan Cemil Can Yalçın, diğer yandan sektörde çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşümün önem kazanacağını ifade etti.

Özellikle kimya sektöründe, çevre dostu ve sürdürülebilir taşımacılık çözümlerinin giderek kritik öneme sahip olduğunu belirten Yalçın, gelecekte IBC ve drum gibi küçük miktarlarda ürün taşımacılığının yerini konteyner taşımacılığının almasının beklendiğini aktardı.

Dökme kimyasal taşımacılık hizmetlerinin hem kimyasal hammadde üreticilerinin hem de mamul üretenlerin dikkatini çektiğini kaydeden Yalçın, “Bu noktada da hem deniz yolu hem de karayolunda biz devreye giriyoruz. Böylelikle üreticilerin karbon ayak izini minimize etmeye katkıda bulunuyoruz. Ek olarak IBC/ drum temizlemelerinde devreye giren atık bertarafı sorunları da ortadan kalkmış oluyor” değerlendirmesinde bulundu.