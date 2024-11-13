TIR sürücülerine vizede Yunanistan ve Romanya jesti
Avrupa’ya yönelik vize sorunun aşılması için ilk olumlu adım atıldı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin girişimlerinin ardından Yunanistan ve Romanya’dan vize süreçlerinin hızlandırılması konusunda olumlu yanıt geldi. TIR sürücülerinin Yunanistan Schengen vize başvurularında 1 Aralık tarihinden itibaren UND tek yetkili acente olacak.
Necmi ÇELİK
TIR sürücülerinin Avrupa’ya yönelik vize alımında yaşanan sorunların aşılmasında olumlu bir ilk adım atıldı. Schengen vizesi konusundaki engellerin aşılması için Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yönetimi AB üyesi ülkelerin İstanbul konsoloslukları ile büyükelçilerle görüşmelerini sürdürüyor.
Yunanistan ve Romanya’dan vize süreçlerinin hızlandırılması konusunda olumlu yanıt geldi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üye şirketlerin sürücülerinin vize konusunu tek merkezden yönetecek. TIR sürücülerinin Yunanistan Schengen vize başvurularında 1 Aralık tarihinden itibaren UND tek yetkili acente olacak.
Ekonomilere zarar veriyor
UND Başkanı Şerafettin Aras, Avrupa ülkelerine yönelik vize konusunda yaşanan gelişmeleri DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi. Aras, Schengen vize konusunun sadece TIR sürücülerinin yaşadığı bir sorun olmadığını hatırlatarak, “Avrupa’ya vize alma konusu iş insanlarının, üst düzey şirket yöneticilerinin, üniversite hocalarının, bilim adamlarının, öğrencilerin, herkesin şu andaki en büyük sorunu haline gelmiş durumda” dedi. Şerafettin Aras, vize konusunda yaşanan sorunların en çok Avrupa ekonomilerine zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Biz Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak TIR sürücülerinin vize sorununu ekonomiyi etkileyen bir argüman olarak görüyoruz. Aslında burada zararı Avrupa kendine veriyor. Türk TIR sürücülerinin yaşadığı vize sorunu Avrupa’nın kendi ekonomisini de etkiliyor. Çünkü Avrupa’nın yükünü Ortadoğu’ya ve Orta Asya’ya Türkiye’deki lojistik şirketler ve Türk TIR sürücüleri taşıyor. Bizim Avrupa’ya ihraç ettiğimiz rakam ile Avrupa’dan ithal ettiğimiz ürünlerin rakamsal değeri arasında da ciddi bir fark var.
Bu bakımdan Avrupa’nın vize konusunu sürücüler için ayrı bir kategoriye koyması lazım. Çünkü vize konusu tüm ekonomileri etkiliyor mevcut durumda. Geçenlerde Almanya Başbakanı Türkiye’de idi ve aynı şekilde ifade etti. Bu vize konusunu ekonomiyi etkileyen unsurların dışında tutmamız lazım dedi. Ancak maalesef bu açıklamalara rağmen hepimiz bu vize sorununu bugün aynı şekilde yaşıyoruz.”
Romanya ve Yunanistan ile iyi bir başlangıç yaptık
UND’nin son dönemde yürüttüğü çalışmaları ve attığı adımları da anlatan Şerafettin Aras, şu bilgileri verdi: “Biz UND olarak ne yapıyoruz diye soracak olursanız da durum şudur: Biz büyükelçiliklerle, konsolusluklarla görüşüyoruz. Avrupa’nın bütün parlamenterlerine mektuplar yazdık. Brüksel e gitttik oradaki muhataplarımızla ve bu işin önde gelen yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk. Her biriyle bu vize konusunun çözümü için neler yapılabileceğini ele aldık. 'Madem Schengen kuralları var bunları uygulayın' diyoruz hepsine.
Bunun yanında Romanya’nın İstanbul Konsolosu ile görüştük. En azından UND’ye üye işyerlerinde TIR sürücüsü olarak çalışanların başvurularına “Evet bu kişi uluslararası TIR sürücüsüdür” içeriği ile UND referans yazısı eklenmesini sağladık. Aynı şekilde Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ile görüşmeler sonucunda 1 Aralık’tan itibaren İstanbul’da sürücü vizeleri için tek yetkili acente olarak UND’yi tanıdılar.
Şimdi pasaportlar UND’ye gelecek ve UND evrakları kontrol edecek. Eksik fazla varsa bunları tamamlayıp ve düzenleyip ekine de referans yazısını koyarak aracı kurum olan Kosmos’a ileteceğiz. Kosmos da bu pasaportları Yunanistan İstanbul Konsolosluğu’na teslim edecek. Bu işbirliği ile, başvuru sürecinin daha verimli ve daha hızlı tamamlanmasına UND’nin destek vermesi amaçlandı. Bu vesileyle Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna ve aracı kurumu Kosmos’a Derneğimize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”
"Diğer Avrupa ülkeleri ile görüşüyoruz"
Diğer ülke konsoloslukları ile de görüşmelerin sürdüğünü belirten Aras, “Görüştüklerimiz var görüşemediklerimiz var. Görüştüğümüz diplomatik temsilcilere planlarımızı, projelerimizi ve görüşlerimizi aktardık. Onlardan şimdi dönüş bekliyoruz. Umuyorum ki kısa bir dönem içerisinde lojistik sektörünü rahatlatacak yeni bir gelişme sağlarız. Ve sürücülerin vizeleri daha rahat ve daha hızlı alabilecekleri bir çözüm getirebiliriz. Böyle bir sistemi oluşturduktan sonra TIR sürücülerimizi vize konusunda rahatlatmış olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Vize başvuruları konusunda en büyük engelin randevu konusunda ortaya çıktığını ve kimi zaman randevuların 2-3 aya kadar uzadığını hatırlatan UND Başkanı bu konuda şunları kaydetti; “Kuşkusuz buradaki en büyük problemlerden biri randevu almaktır. Ya randevu sistemleri doğru çalışmadığı için ya da randevuların geç verilmesinden dolayı büyük sıkıntı yaşanıyor. Daha da önemlisi sürücüleri de iş insanlarını da akademisyenleri de öğrencileri de hep aynı kategoriye koydukları için randevu almakta zorlanıyoruz.
Sonuç olarak, TIR sürücülerinin, Avrupa ekonomisinin sürdürülebilirliği ve Avrupa-Avrasya bölgeleri arasında karayoluyla yapılan ticaretteki önemli rolleri ve Türkiye-AB ortak Gümrük Birliği sahası içerisinde hizmet sağlayıcısı konumları temelinde “Acil ve Öncelikli ” grup olarak değerlendirilmesi ve randevu şartı aranmaksızın Schengen vize başvurularının yapılabilmesi tüm taraflar için büyük önem taşıyor.”
Vize başvurularında UND tek yetkili acente
UND Yönetimi, lojistik sektöründe çalışan profesyonel TIR sürücülerinin vize başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla uzun süredir yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ve Dış Hizmet Sağlayıcısı “Kosmos Vize Hizmetleri” ile yapılan görüşmeler sonucunda TIR sürücülerinin vize başvurularının tek noktadan toplanması sağlandı. Verilen bilgiye göre 1 Aralık 2024 tarihinde başlatılacak olan iş birliği ile TIR sürücüleri için Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna yapılacak Schengen vize başvurularının tamamı UND üzerinden yapılacak.
Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun onayının ardından UND, TIR sürücülerinin Yunanistan Schengen vizesi başvurularını Yunanistan Başkonsolosluğu’nun dış hizmet sağlayıcısı Kosmos’a ileten tek yetkili kurum olacak. UND kurumsal sayfasında yer alan açıklamada UND & Kosmos iş birliği sayesinde, vize başvuru sürecinin, başvuru belgelerinin kanıtlanması- kontrol edilmesi ve başvuruların Kosmos’a ve Yunanistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na “UND Başvuruları” olarak teslim edilmesi yoluyla daha güvenilir bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı aktarıldı.
Açıklamaya göre, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren başlatılacak olan iş birliğinde UND’nin ilk etaptaki görev alanı “İstanbul” ile sınırlı olacak. İstanbul’dan yapılacak TIR sürücüleri vize başvuruları ilk olarak UND’ye teslim edilecek. Yunanistan Başkonsolosluğu tarafından UND’ye tanımlanacak günlük kota çerçevesinde; UND’ye teslim edilen pasaportların randevu, başvuru ve sonuçlanma süreçleri yine UND tarafından takip edilecek ve tüm gelişmelerden başvuru sahibi firmalar haberdar edilecek.