TIR sürücülerine vizede Yunanistan ve Romanya jesti

Necmi ÇELİK

TIR sürücülerinin Av­rupa’ya yönelik vize alımında yaşanan so­runların aşılmasında olumlu bir ilk adım atıldı. Schengen vizesi konusundaki engelle­rin aşılması için Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yönetimi AB üyesi ülkelerin İstanbul konsoloslukları ile büyükelçilerle görüşmeleri­ni sürdürüyor.

Yunanistan ve Romanya’dan vize süreçleri­nin hızlandırılması konusun­da olumlu yanıt geldi. Ulusla­rarası Nakliyeciler Derneği (UND) üye şirketlerin sürü­cülerinin vize konusunu tek merkezden yönetecek. TIR sürücülerinin Yunanistan Sc­hengen vize başvurularında 1 Aralık tarihinden itibaren UND tek yetkili acente olacak.

Ekonomilere zarar veriyor

UND Başkanı Şerafettin Aras, Avrupa ülkelerine yö­nelik vize konusunda yaşanan gelişmeleri DÜNYA Gazete­si’ne değerlendirdi. Aras, Sc­hengen vize konusunun sa­dece TIR sürücülerinin ya­şadığı bir sorun olmadığını hatırlatarak, “Avrupa’ya vize alma konusu iş insanlarının, üst düzey şirket yöneticileri­nin, üniversite hocalarının, bilim adamlarının, öğrencile­rin, herkesin şu andaki en bü­yük sorunu haline gelmiş du­rumda” dedi. Şerafettin Aras, vize konusunda yaşanan so­runların en çok Avrupa eko­nomilerine zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Biz Uluslararası Nakliyeci­ler Derneği olarak TIR sürü­cülerinin vize sorununu eko­nomiyi etkileyen bir argüman olarak görüyoruz. Aslında bu­rada zararı Avrupa kendine veriyor. Türk TIR sürücüleri­nin yaşadığı vize sorunu Avru­pa’nın kendi ekonomisini de etkiliyor. Çünkü Avrupa’nın yükünü Ortadoğu’ya ve Orta Asya’ya Türkiye’deki lojistik şirketler ve Türk TIR sürücü­leri taşıyor. Bizim Avrupa’ya ihraç ettiğimiz rakam ile Av­rupa’dan ithal ettiğimiz ürün­lerin rakamsal değeri ara­sında da ciddi bir fark var.

Bu bakımdan Avrupa’nın vize konusunu sürücüler için ay­rı bir kategoriye koyması la­zım. Çünkü vize konusu tüm ekonomileri etkiliyor mevcut durumda. Geçenlerde Alman­ya Başbakanı Türkiye’de idi ve aynı şekilde ifade etti. Bu vize konusunu ekonomiyi etkile­yen unsurların dışında tutma­mız lazım dedi. Ancak maale­sef bu açıklamalara rağmen hepimiz bu vize sorununu bu­gün aynı şekilde yaşıyoruz.”

Romanya ve Yunanistan ile iyi bir başlangıç yaptık

UND’nin son dönemde yü­rüttüğü çalışmaları ve attığı adımları da anlatan Şerafet­tin Aras, şu bilgileri verdi: “Biz UND olarak ne yapıyoruz diye soracak olursanız da durum şudur: Biz büyükelçiliklerle, konsolusluklarla görüşüyo­ruz. Avrupa’nın bütün parla­menterlerine mektuplar yaz­dık. Brüksel e gitttik oradaki muhataplarımızla ve bu işin önde gelen yetkilileriyle gö­rüşmelerde bulunduk. Her bi­riyle bu vize konusunun çözü­mü için neler yapılabileceğini ele aldık. 'Madem Schengen kuralları var bunları uygula­yın' diyoruz hepsine.

Bunun yanında Romanya’nın İstan­bul Konsolosu ile görüştük. En azından UND’ye üye iş­yerlerinde TIR sürücüsü ola­rak çalışanların başvuruları­na “Evet bu kişi uluslararası TIR sürücüsüdür” içeriği ile UND referans yazısı eklen­mesini sağladık. Aynı şekilde Yunanistan’ın İstanbul Baş­konsolosluğu ile görüşmeler sonucunda 1 Aralık’tan iti­baren İstanbul’da sürücü vi­zeleri için tek yetkili acente olarak UND’yi tanıdılar.

Şim­di pasaportlar UND’ye gele­cek ve UND evrakları kontrol edecek. Eksik fazla varsa bun­ları tamamlayıp ve düzenle­yip ekine de referans yazısı­nı koyarak aracı kurum olan Kosmos’a ileteceğiz. Kosmos da bu pasaportları Yunanis­tan İstanbul Konsolosluğu’na teslim edecek. Bu işbirliği ile, başvuru sürecinin daha ve­rimli ve daha hızlı tamamlan­masına UND’nin destek ver­mesi amaçlandı. Bu vesileyle Yunanistan İstanbul Başkon­solosluğuna ve aracı kurumu Kosmos’a Derneğimize olan güvenlerinden dolayı teşek­kür ediyorum.”

"Diğer Avrupa ülkeleri ile görüşüyoruz"

Diğer ülke konsoloslukla­rı ile de görüşmelerin sürdü­ğünü belirten Aras, “Görüş­tüklerimiz var görüşemedik­lerimiz var. Görüştüğümüz diplomatik temsilcilere plan­larımızı, projelerimizi ve gö­rüşlerimizi aktardık. Onlar­dan şimdi dönüş bekliyoruz. Umuyorum ki kısa bir dönem içerisinde lojistik sektörünü rahatlatacak yeni bir gelişme sağlarız. Ve sürücülerin vi­zeleri daha rahat ve daha hız­lı alabilecekleri bir çözüm ge­tirebiliriz. Böyle bir sistemi oluşturduktan sonra TIR sü­rücülerimizi vize konusunda rahatlatmış olacağımıza ina­nıyoruz” diye konuştu.

Vize başvuruları konusun­da en büyük engelin randevu konusunda ortaya çıktığını ve kimi zaman randevuların 2-3 aya kadar uzadığını hatırlatan UND Başkanı bu konuda şun­ları kaydetti; “Kuşkusuz bu­radaki en büyük problemler­den biri randevu almaktır. Ya randevu sistemleri doğru ça­lışmadığı için ya da randevu­ların geç verilmesinden dolayı büyük sıkıntı yaşanıyor. Daha da önemlisi sürücüleri de iş in­sanlarını da akademisyenleri de öğrencileri de hep aynı ka­tegoriye koydukları için rande­vu almakta zorlanıyoruz.

So­nuç olarak, TIR sürücülerinin, Avrupa ekonomisinin sürdü­rülebilirliği ve Avrupa-Avras­ya bölgeleri arasında karayo­luyla yapılan ticaretteki önem­li rolleri ve Türkiye-AB ortak Gümrük Birliği sahası içerisin­de hizmet sağlayıcısı konumla­rı temelinde “Acil ve Öncelikli ” grup olarak değerlendirilmesi ve randevu şartı aranmaksızın Schengen vize başvurularının yapılabilmesi tüm taraflar için büyük önem taşıyor.”

Vize başvurularında UND tek yetkili acente

UND Yönetimi, lojistik sektöründe çalışan profesyonel TIR sürücülerinin vize başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla uzun süredir yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ve Dış Hizmet Sağlayıcısı “Kosmos Vize Hizmetleri” ile yapılan görüşmeler sonucunda TIR sürücülerinin vize başvurularının tek noktadan toplanması sağlandı. Verilen bilgiye göre 1 Aralık 2024 tarihinde başlatılacak olan iş birliği ile TIR sürücüleri için Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğuna yapılacak Schengen vize başvurularının tamamı UND üzerinden yapılacak.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun onayının ardından UND, TIR sürücülerinin Yunanistan Schengen vizesi başvurularını Yunanistan Başkonsolosluğu’nun dış hizmet sağlayıcısı Kosmos’a ileten tek yetkili kurum olacak. UND kurumsal sayfasında yer alan açıklamada UND & Kosmos iş birliği sayesinde, vize başvuru sürecinin, başvuru belgelerinin kanıtlanması- kontrol edilmesi ve başvuruların Kosmos’a ve Yunanistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na “UND Başvuruları” olarak teslim edilmesi yoluyla daha güvenilir bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren başlatılacak olan iş birliğinde UND’nin ilk etaptaki görev alanı “İstanbul” ile sınırlı olacak. İstanbul’dan yapılacak TIR sürücüleri vize başvuruları ilk olarak UND’ye teslim edilecek. Yunanistan Başkonsolosluğu tarafından UND’ye tanımlanacak günlük kota çerçevesinde; UND’ye teslim edilen pasaportların randevu, başvuru ve sonuçlanma süreçleri yine UND tarafından takip edilecek ve tüm gelişmelerden başvuru sahibi firmalar haberdar edilecek.