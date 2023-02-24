TİSKO, KOBİ’lerin güçlendirmeye devam ediyor

2019 yılında KOBİ’lerin gelişimi ve desteklenmesi için kurulan TİSKO 3 milyon 600 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmelerin sesi olmak için çalışmalara devam ediyor. Bünyesinde kurmuş olduğu ve çeşitli sektörlere dokunan danışmanlık hizmetleriyle, KOBİ’lerin bağlı bulundukları alana değer katmalarını sağlıyor.

Uzun zamandan bu yana sağladığı danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını arttıran TİSKO, 2023 yılı hedeflerini açıkladı. Mevcut hizmetlerinden daha fazla KOBİ’nin faydalanması ve kalkınması için yol gösterici çalışmalarını geliştirdiklerinin altını çizen TİSKO Genel Başkanı İlhami Ertaş,“ Kurulduğumuz günden bu yana 3 milyon 600 binden fazla kobinin sesi olduk.2023 yılına girmemizle beraber sunduğumuz hizmetlere gelen talepleri, daha yüksek bir arzla karşılamak için çalışmalara başladık. Kobilere yol gösterirken, ülkemizin sanayi ve işletmede kalkınmasında da etkin rol oynuyoruz.

Yerli ekonominin yükünün %65 ini yüklenmiş KOBİ’lerin daha etkin olmalarını ve uluslarası arenada daha çok söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Hep olduğu gibi bu yılda da temel hedefimiz, KOBİ’lerimizin mevcut potansiyellerinin daha fazla üstüne çıkmalarını desteklemek” dedi.