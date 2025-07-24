TOGG'a ÖTV zammı geliyor: Fiyatlar artacak!

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilirken, bazı içten yanmalı motorlu araçlarda oran yüzde 220’ye kadar çıkarıldı.

ÖTV oranlarındaki artış otomobil fiyatlarına da yansırken artıştan, yerli otomobil TOGG da etkilendi.

Yeni zamlı fiyatlar ne olacak?

Togg T10X modellerine sadece ÖTV artışı nedeniyle fiyatları 250 bin TL'ye varan zam gelecek.

Vergisiz fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda V1 Standart Menzil modelinin fiyatı, önceki 1 milyon 440 bin TL seviyesinden 1 milyon 636 bin 363 TL’ye yükselecek.

Benzer şekilde, V1 Uzun Menzil modelinin fiyatı 1 bin 680 bin TL’den 1 milyon 909 bin 89 TL’ye çıkacak.

V2 Uzun Menzil modeli ise 1 milyon 830 bin TL’den 2 milyon 79 bin 535 TL’ye yükselecek.