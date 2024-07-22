TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa: Operasyonel kiralama sektörü büyüyor

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşla­rı Derneği’nin (TOK­KDER) raporuna göre; sek­tör 2024’ün ilk 3 ayında 22,3 milyar TL’lik yatırımla 18 bin aracı filosuna kattı. Raporda, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki ha­fif ticari araç payının yüzde 7,2’ye, elektrikli ve hibrit araç­ların payının ise yüzde 9,4’e çıkması da dikkat çeken di­ğer detaylar arasında yer aldı.

Sektörün öz kaynaklarının 95 milyar TL’ye ulaştığını söyle­yen TOKKDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Kağan Yaşa, “Bu da sektörümüzün aktif top­lamının neredeyse yarısı an­lamına geliyor. Sektörümüz ihtiyaç duyduğu finansma­nın yarısını öz kaynakları ile karşılıyor. Sektörün takipteki alacaklar oranının (NPL ora­nı) yüzde 1’in altında olması ise sağlıklı bir yapının göster­gesi” dedi.

Türkiye’de iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğu­nu ifaden eden Yaşa, “Verim­lilik, tasarruf ve risk yöneti­mi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operas­yonel kiralama yöntemiyle fi­nanse edilmiş durumda.

Av­rupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansma­nında operasyonel kiralama­nın payı son 7 yıl içinde yüzde 48’den yüzde 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülke­miz operasyonel araç kirala­ma sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyü­yeceğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Hibrit ve elektrikli araçların payının arttı

Rapora göre, hibrit ve elekt­rikli araçların payının artışı dikkat çekici, Renault yine ki­ralamanın en çok tercih edi­leni. Renault’u Fiat ve Toyo­ta takip ediyor. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araç­ların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 52,1’lik bölümünü ben­zinli araçlar oluştururken, di­zel araçların payı yüzde 38,4’e geriledi.

Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,4’e yükseldi. TOKKDER rapo­runda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine gö­re araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam et­mesi oldu. Bu kapsamda, se­dan gövde tipine sahip araçlar yüzde 50,5 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 22 ile ikin­ci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 17,6 ile üçüncü sıra­da yer aldı.

“Potansiyel büyük araç sayımız az”

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa “Her ne kadar sektörümüzün araç parkı son 2 yıldır yüzde 3-4 seviyesinde büyüse de, gerçekte sektörümüz çok daha büyük bir büyüme potansiyeline sahip. 2022 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği’nde 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısı 560 iken, ülkemizde bu sayı ancak 167’ye ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra, ülkemizde iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu tahmin ediyorum.

Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde %48’den % 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim” dedi.