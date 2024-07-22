TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa: Operasyonel kiralama sektörü büyüyor
TOKKDER raporuna göre; operasyonel araç kiralama sektörü 2024’ün ilk 3 ayında 22,3 milyar TL’lik yatırımla 18 bin aracı filosuna kattı. Dernek Başkanı Yaşa, hibrit ve elektrikli araçların payındaki artışa dikkat çekerek, “Sektörümüz sürdürülebilir şekilde büyüyecek” dedi.
Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) raporuna göre; sektör 2024’ün ilk 3 ayında 22,3 milyar TL’lik yatırımla 18 bin aracı filosuna kattı. Raporda, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payının yüzde 7,2’ye, elektrikli ve hibrit araçların payının ise yüzde 9,4’e çıkması da dikkat çeken diğer detaylar arasında yer aldı.
Sektörün öz kaynaklarının 95 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Bu da sektörümüzün aktif toplamının neredeyse yarısı anlamına geliyor. Sektörümüz ihtiyaç duyduğu finansmanın yarısını öz kaynakları ile karşılıyor. Sektörün takipteki alacaklar oranının (NPL oranı) yüzde 1’in altında olması ise sağlıklı bir yapının göstergesi” dedi.
Türkiye’de iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu ifaden eden Yaşa, “Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda.
Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde yüzde 48’den yüzde 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim” diye konuştu.
Hibrit ve elektrikli araçların payının arttı
Rapora göre, hibrit ve elektrikli araçların payının artışı dikkat çekici, Renault yine kiralamanın en çok tercih edileni. Renault’u Fiat ve Toyota takip ediyor. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 52,1’lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 38,4’e geriledi.
Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,4’e yükseldi. TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 50,5 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 17,6 ile üçüncü sırada yer aldı.
“Potansiyel büyük araç sayımız az”
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa “Her ne kadar sektörümüzün araç parkı son 2 yıldır yüzde 3-4 seviyesinde büyüse de, gerçekte sektörümüz çok daha büyük bir büyüme potansiyeline sahip. 2022 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği’nde 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısı 560 iken, ülkemizde bu sayı ancak 167’ye ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra, ülkemizde iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu tahmin ediyorum.
Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde %48’den % 57’ye çıktı. Tüm bu verilere dayanarak ülkemiz operasyonel araç kiralama sektörünün önümüzdeki dönemde sağlam adımlarla ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğini söyleyebilirim” dedi.