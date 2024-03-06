Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TURCORN adayları tanıtım toplantısı dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi gerçekleşti. Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlık olarak, teknoloji girişimciliğinin Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte ekonomide yazacakları yeni başarı hikayesinin ana aktörü olduğuna inandıklarını söyledi.

“Teknolojiyi kim geliştiriyorsa kuralları o koyacak"

Kacır, teknolojiyi kim geliştiriyorsa, kuralları da onun koyacağını kaydederek, eğer dünya yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji gibi derin teknoloji alanlarında birkaç dev teknoloji tekeline mahkum olursa ortaya çıkacak yeni düzenin insanlığın yararına ve herkesin iyiliğine olmasının, fazlasıyla iyimser bir beklenti hatta hayal, olacağını belirtti.

Kacır, ulus devletlerin ya da uluslararası yapıların kural ve düzenlemelerle sınırlandırmakta giderek zorlandığı teknoloji tekellerinin, bağlayıcı bir ahlaki değerler bütününden yoksun olabilecekleri de düşünüldüğünde ortaya çıkacak sonuçların ne kadar ürkütücü olabileceğinin de tahayyül edilebildiğini, ahlaki bir zeminde yükselmeyen teknolojinin ne büyük kötülüklere neden olabileceğini tarih boyunca sıklıkla gördüklerini açıkladı. Yaptıkları düzenlemelerle Türkiye’nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalıştıklarını belirten Kacır, "Teknolojik dönüşüm rüzgârının tarihte hiç olmadığı kadar kuvvetli estiği bir dönemdeyiz.

Bireysel yaşamımız, üretim ve hizmet sektörleri, kamu yönetimi ve toplumsal düzen teknolojik devrimle hızla dönüşüyor" şeklinde konuştu. KOSGEB eliyle yürütecekleri küresel rekabetçilik programıyla TURCORN adaylarına 50 milyon lira finansman desteği sunacaklarını açıklayan Kacır, "Bugün TURCORN 100 Programı’nın ilk üyeleri olacak girişimlerimizin başarılarını inancın ve azmin bir zaferi olarak gördüğümü özellikle belirtmek isterim.

Tabii ki bu sadece bir başlangıç" dedi. Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan açık çağrıda bulunuyorum. Bakanlık ve paydaşlarımızla birlikte sizlere katkı sunmayı, imkanlarımızı sizler için, sizin başarınız için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Sizler Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalıştıkça hiç endişeniz olmasın, biz de size ve sizin gibi işletmelere sahip çıkacağız.”

2030 için 100 bin teknogirişim hedefi

Fatih Kacır, daha fazla teknoloji girişimi çıkarmak, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere ve girişimlere dönüştürülymesini sağlamanın öncelikli amaçlarından biri olduğunun altını çizi. Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu istikamette, Ulusal Girişimcilik Stratejimizde 2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk. Her yıl binlerce yeni teknoloji girişiminin Türkiye’den doğmasını sağlayacak ve 100 bin teknogirişim ile dev bir girişimcilik ekosistemi inşa edeceğiz. Bugüne dek aldıkları yatırımlarda milyar doları aşan 7 TURCORN’umuz oldu. Hedefimiz 2030’a dek 100 TURCORN’un Türkiye'den doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz.